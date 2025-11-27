Milan, Rabiot: "Scudetto? Vedremo a marzo dove saremo. Allegri aiuta molto mentalmente"

C'è un po' di dibattito su Nkunku: tu sei pronto a dire che sei pronto a scommettere e che è un talento?

"Sìsì, ma l'ho già detto anche in passato. Siamo cresciuti insieme, ci conosciamo bene. Ha delle qualità importanti, credo che si debba adattare al campionato, ma ha la qualità. È arrivato anche fuori forma dal Chelsea: uno come lui, per poter esprimere il suo potenziale, ha bisogno di essere al 100%. Mentalmente sta bene perché lo aiutiamo, lui ha degli obiettivi ed è molto professionale. Sono sicuro che farà bene in questa stagione, deve solo sbloccarsi e fare uno o due gol per avere fiducia, ma da parte della squadra e dell'allenatore ce l'ha".