Bari, Magalini: "Ci scusiamo per il ko con l'Empoli"

29 Nov 2025 - 21:27

"Chiediamo scusa ai tifosi. In questo momento tutto è sbagliato. Abbiamo cambiato allenatore per recuperare la situazione. Noi della direzione sportiva in discussione? Se ce lo lasciano fare dalla società, proseguiremo la nostra attività": così il ds del Bari Giuseppe Magalini ha commentato il ko rimediato dai biancorossi a Empoli (5-0). Sulla stessa linea il vice ds Valerio Di Cesare: "Si esce da questa situazione con il lavoro. La società deciderà: ma noi ds non molliamo. Si fanno errori e li abbiamo fatti se i risultati sono questi. Mi lancerei nel fuoco per questi ragazzi, nonostante la brutta figura di oggi". Sulla crisi di gioco e risultati Di Cesare ha aggiunto: "C'è un fattore mentale che pesa sulla squadra. Nelle difficoltà i ragazzi si sciolgono. Credo nei ragazzi e da domani riprenderemo a lavorare per superare questo momento".

