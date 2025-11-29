Spezia, Donadoni: "Domani mi aspetto una reazione"

Escluso dalle critiche il solo Donadoni, alla guida tecnica da solo tre settimane, ma reduce dal pesantissimo 4-1 subito a Mantova in uno scontro diretto. "Non siamo stati bravi a rimanere squadra nelle difficoltà. Ci è costato il terzo e il quarto gol. I ragazzi sono i primi che si sono resi conto di questa cosa e in settimana abbiamo lavorato con grande intensità, la loro partecipazione è stata assolutamente positiva". Spezia ancora in emergenza tra infortuni e squalifiche. In attacco poca scelta. "Kouda ha già giocato in un ruolo d'attacco, comunque ci sono Vlahovic e Artistico. È tornato ad allenarsi con noi anche Verde, un giocatore che da questo punto di vista ha qualità superiore alla media. Potrebbe avere venti minuti nelle gambe".