Spezia, Donadoni: "Domani mi aspetto una reazione"

© Getty Images
"Comprendo il disappunto, ma dispiace vedere i nostri tifosi contestare. Domani speriamo che ci possa essere un certo tipo di reazione in campo, spero che i tifosi siano il nostro giocatore in più perché senza diventa ancora più difficile. Prendiamo atto di quanto successo stamattina, ma concentriamo le nostre forze sulla partita contro la Sampdoria che verrà per fare risultato". Lo ha detto Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, dopo la contestazione che ha riguardato giocatori e dirigenti questa mattina presso il centro sportivo di Follo.
Escluso dalle critiche il solo Donadoni, alla guida tecnica da solo tre settimane, ma reduce dal pesantissimo 4-1 subito a Mantova in uno scontro diretto. "Non siamo stati bravi a rimanere squadra nelle difficoltà. Ci è costato il terzo e il quarto gol. I ragazzi sono i primi che si sono resi conto di questa cosa e in settimana abbiamo lavorato con grande intensità, la loro partecipazione è stata assolutamente positiva". Spezia ancora in emergenza tra infortuni e squalifiche. In attacco poca scelta. "Kouda ha già giocato in un ruolo d'attacco, comunque ci sono Vlahovic e Artistico. È tornato ad allenarsi con noi anche Verde, un giocatore che da questo punto di vista ha qualità superiore alla media. Potrebbe avere venti minuti nelle gambe".