Tare ritrova la Lazio: da Klose a Milinkovic-Savic, quanti colpi in biancoceleste

In quindici anni da ds della Lazio il direttore albanese ha avuto grandi intuizioni, riuscendo spesso ad acquistare a prezzi contenuti giocatori che hanno arricchito le casse della società o che si sono dimostrati utili per la causa. Un esempio lampante è Ciro Immobile: arrivato a Roma per 9 milioni, ha riscritto la storia della Lazio diventandone il capocannoniere di tutti i tempi. Ma Tare è anche un maestro del player trading. L'operazione simbolo in questo senso è rappresentata dalla parabola romana di Keita Balde: arrivato per poco più di 300mila euro, il senegalese è stato rivenduto per 30 milioni al Monaco. Ma sono tante le operazioni di successo del dirigente ex Lazio: eccone alcune