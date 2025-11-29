Logo SportMediaset

Calcio
lazio
Il grande ex

Tare ritrova la Lazio: da Klose a Milinkovic-Savic, quanti colpi in biancoceleste

Questa sera il Milan affronterà la Lazio e per il direttore sportivo Tare sarà una sfida speciale: ecco tutte le sue intuizioni di mercato nei 15 anni a Roma

29 Nov 2025 - 10:12
17 foto

Prima da calciatore e poi da dirigente, Igli Tare ha passato moltissimi anni alla Lazio contribuendo anche ai successi del club di Lotito. A giugno il ds è approdato al Milan con l'obiettivo di riportare i rossoneri a lottare per lo Scudetto dopo l'ultima stagione decisamente complicata.

In quindici anni da ds della Lazio il direttore albanese ha avuto grandi intuizioni, riuscendo spesso ad acquistare a prezzi contenuti giocatori che hanno arricchito le casse della società o che si sono dimostrati utili per la causa. Un esempio lampante è Ciro Immobile: arrivato a Roma per 9 milioni, ha riscritto la storia della Lazio diventandone il capocannoniere di tutti i tempi. Ma Tare è anche un maestro del player trading. L'operazione simbolo in questo senso è rappresentata dalla parabola romana di Keita Balde: arrivato per poco più di 300mila euro, il senegalese è stato rivenduto per 30 milioni al Monaco. Ma sono tante le operazioni di successo del dirigente ex Lazio: eccone alcune

