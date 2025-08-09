Milan, Allegri: "Freniamo l'entusiasmo, serve equilibrio. Meravigliato per Jashari. Gimenez? Il centravanti deve fare gol"

© Getty Images
Il tecnico rossonero: "I giocatori bravi lo restano anche dopo un'annata storta. Thiaw? Decideremo con la società"
Dopo le buone prestazioni messe in scena nella tournée asiatica, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in Europa e contro il Leeds, nella prima delle due amichevoli in due giorni, è arrivato un pareggio 1-1 a Dublino che ha lasciato buone indicazioni al tecnico. Tra queste il gol di Santiago Gimenez, al debutto col nuovo tecnico, e l'esordio dell'ultimo arrivato in rossonero: Ardon Jashari. "Nel primo tempo abbiamo fatto ottime cose quando avevamo un po' di energia in più, ma questo era un match importante per testare la condizione dei ragazzi - ha commentato Allegri a fine partita -. Dispiace aver subito il gol del pareggio, ma l'importante era far fare a quasi tutti i novanta minuti".
Mentre il calciomercato ancora è aperto e potrebbe portare novità in entrata e in uscita, Allegri sta iniziando a conoscere i giocatori: "Prima di dare giudizi i calciatori vanno allenati. I giocatori bravi restano bravi anche dopo un'annata storta, ma l'importante è non lasciarsi andare all'entusiasmo. Bisogna lavorare con equilibrio - ha proseguito il tecnico del Milan -, mantenendo chiari in testa quali sono i nostri obiettivi stagionali. Il campionato non si vince e non si perde in una partita, per questo bisogna essere equilibrati anche nei momenti di difficoltà... sperando non ce ne siano".
Contro il Leeds è arrivato il debutto di Jashari dal primo minuto: "Mi ha meravigliato come ha giocato perché si è allenato sempre da solo senza mai toccare la palla in questi giorni. Ora c'è da migliorare, come per tutti, la condizione fisica e mentale. Modric? Lo conosciamo tutti, non conosco grandi campioni che non siano umili. Per restare al top come lui devi essere dotato tecnicamente, ma devi anche avere un'umiltà e una cultura del lavoro importante".
Buona la prova dell'esterno sinistro Estupinan e del centravanti Gimenez: "Pervis è cresciuto molto, ma non avevamo dubbi. Normale che gli serva un po' di tempo per ambientarsi, ma nessuno ha dubbi sulle sue qualità. Gimenez è un centravanti e deve segnare, non giocare bene. Ha segnato quindi va bene".
Infine sulla possibile cessione di Thiaw al Newcastle: "I giocatori che ho a disposizione sono tutti bravi, al mercato ci pensa la società e insieme faremo delle valutazioni".
