Milan, Allegri: "Freniamo l'entusiasmo, serve equilibrio. Meravigliato per Jashari. Gimenez? Il centravanti deve fare gol"

Dopo le buone prestazioni messe in scena nella tournée asiatica, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in Europa e contro il Leeds, nella prima delle due amichevoli in due giorni, è arrivato un pareggio 1-1 a Dublino che ha lasciato buone indicazioni al tecnico. Tra queste il gol di Santiago Gimenez, al debutto col nuovo tecnico, e l'esordio dell'ultimo arrivato in rossonero: Ardon Jashari. "Nel primo tempo abbiamo fatto ottime cose quando avevamo un po' di energia in più, ma questo era un match importante per testare la condizione dei ragazzi - ha commentato Allegri a fine partita -. Dispiace aver subito il gol del pareggio, ma l'importante era far fare a quasi tutti i novanta minuti".