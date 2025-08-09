Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI MILAN

Milan, Allegri: "Freniamo l'entusiasmo, serve equilibrio. Meravigliato per Jashari. Gimenez? Il centravanti deve fare gol"

Il tecnico rossonero: "I giocatori bravi lo restano anche dopo un'annata storta. Thiaw? Decideremo con la società"

09 Ago 2025 - 18:29
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dopo le buone prestazioni messe in scena nella tournée asiatica, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in Europa e contro il Leeds, nella prima delle due amichevoli in due giorni, è arrivato un pareggio 1-1 a Dublino che ha lasciato buone indicazioni al tecnico. Tra queste il gol di Santiago Gimenez, al debutto col nuovo tecnico, e l'esordio dell'ultimo arrivato in rossonero: Ardon Jashari. "Nel primo tempo abbiamo fatto ottime cose quando avevamo un po' di energia in più, ma questo era un match importante per testare la condizione dei ragazzi - ha commentato Allegri a fine partita -. Dispiace aver subito il gol del pareggio, ma l'importante era far fare a quasi tutti i novanta minuti".

Mentre il calciomercato ancora è aperto e potrebbe portare novità in entrata e in uscita, Allegri sta iniziando a conoscere i giocatori: "Prima di dare giudizi i calciatori vanno allenati. I giocatori bravi restano bravi anche dopo un'annata storta, ma l'importante è non lasciarsi andare all'entusiasmo. Bisogna lavorare con equilibrio - ha proseguito il tecnico del Milan -, mantenendo chiari in testa quali sono i nostri obiettivi stagionali. Il campionato non si vince e non si perde in una partita, per questo bisogna essere equilibrati anche nei momenti di difficoltà... sperando non ce ne siano".

Contro il Leeds è arrivato il debutto di Jashari dal primo minuto: "Mi ha meravigliato come ha giocato perché si è allenato sempre da solo senza mai toccare la palla in questi giorni. Ora c'è da migliorare, come per tutti, la condizione fisica e mentale. Modric? Lo conosciamo tutti, non conosco grandi campioni che non siano umili. Per restare al top come lui devi essere dotato tecnicamente, ma devi anche avere un'umiltà e una cultura del lavoro importante".

Buona la prova dell'esterno sinistro Estupinan e del centravanti Gimenez: "Pervis è cresciuto molto, ma non avevamo dubbi. Normale che gli serva un po' di tempo per ambientarsi, ma nessuno ha dubbi sulle sue qualità. Gimenez è un centravanti e deve segnare, non giocare bene. Ha segnato quindi va bene".

Infine sulla possibile cessione di Thiaw al Newcastle: "I giocatori che ho a disposizione sono tutti bravi, al mercato ci pensa la società e insieme faremo delle valutazioni".

milan
allegri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

02:36
MCH NAPOLI-GIRONA 3-2 MCH

De Bruyne dà spettacolo: 3-2 Napoli sul Girona

01:53
DICH ZACCAGNI POST BURNLEY DICH

Zaccagni: "Obiettivo essere compatti, tenere squadra corta e palleggiare nella metà campo avversaria"

03:52
MCH HEIDENHEIM PARMA 2-1 MCH

Pellegrino non basta, Parma battuto dall'Heidenheim

01:46
DICH PIOLI POST UNITED DICH

Pioli: "Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale"

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

I più visti di Milan

Jashari, primo giorno da rossonero: al lavoro insieme ai nuovi compagni

Stach risponde a Gimenez, Allegri fermato dal Leeds in amichevole

Milan: Pulisic salta Leeds e Chelsea, attesa per l'esordio di Modric e Jashari

Jashari, prime parole al Milan: "Essere qui con Modric è incredibile. Ho amato Pirlo e Baggio"

Modric: "Milan speciale, non vedo l'ora di giocare il derby. A quasi 40 anni ho ancora dei sogni"

NUOVA MCH MILAN-PERTH 9-0 MCH

Milan esagerato: nove gol al Perth, gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:30
Community Shield: il Liverpool vuole subito un trofeo per Diogo Jota
20:44
Amichevoli, il Bologna vince a Stoccarda
20:23
Lecce: si va verso il record degli abbonamenti
20:15
Amichevoli, pari Genoa col Rennes
19:47
Amichevoli, tris del Bari sul Picerno