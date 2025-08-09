Leeds-Milan 1-1, la cronaca della partita in diretta

Quinta amichevole stagionale per i rossoneri di Allegri, all'Aviva Stadium di Dublino in scena la sfida con gli inglesi neo promossi in Premier
Archiviata la tournée in Asia e Australia il Milan di Massimiliano Allegri torna in Europa per sfidare il Leeds. All’Aviva Stadium di Dublino i rossoneri sfidano la compagine inglese nella quinta amichevole pre campionato per poi volare verso Londra dove domenica sarà sfida al Chelsea e proiettarsi dopo alla prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia contro il Bari. Una sfida che potrà dare al tecnico del Diavolo altre risposte in vista dell’avvio del campionato, una gara contro la neo promossa in Premier League che sarà per Allegri l’occasione per valutare la condizione del gruppo e mettere subito alla prova i nuovi acquisti.
LA PARTITA IN DIRETTA: LEEDS-MILAN 1-1
Secondo tempo
44' - Farke sostituisce l'uomo del pari Stach con Gray.
39' - Traversa di Sia! Milan vicino al vantaggio, con il classe 2006 che di testa su cross di Saelemaekers trova Darlow disattento. La palla sfugge dalle mani dell'estremo difensore che si salva grazie al legno.
38' - Cambi anche nel Milan: fuori Chukwueze, Pavlovic, Sala e Magni dentro Saelemaekers, Thiaw, Ricci e Terracciano
30' - Altri cambi per il Leeds: dentro Bijol, Harrison e Ramazani per Struijk, Gudmundsson e Gnonto.
27' - Gnonto ci prova dalla distanza, ma la conclusione non può impensierie Torriani.
24' - Spazio a Torriani che prende il posto di Terracciano tra i pali.
22' - Pareggio del Leeds! Sassata dalla distanza di Stach, Terracciano non riesce ad arrivare ed è 1-1.
21' - Farke risponde ad Allegri con una girandola di cambi: fuori James, Piroe, Ampadu, Schmidt e Tanaka, dentro Aaronson, Nmecha, Gruev, Byram e Longstaff
19' - Piroe sfiora il pari. Tanaka trova l'olandese che stoppa di destro e calcia di sinistro, il pallone termina di poco al lato.
15' - Allegri manda in campo Eletu e Sia al posto di Gimenez e Jashari.
14' - Fallo su Magni, Stach si prende il primo giallo del match.
10' - Bene ancora una volta Jashari che in uscita è prezioso per il Milan, avviando l'azione offensiva verso Estupinian che pesca Okafor sulla fascia. Magni, servito, non riesce ad agganciare in tempo.
9' - Ci prova Gnonto, ma l'italiano in al volto non riesce ad arrivare sul pallone
3' - Sugli sviluppi di una punizione dalla destra Rodon non riesce a colpire bene di testa, poi c'è una deviazione per l'angolo per gli inglesi che però non riescono a sfruttare bene la palla inattiva.
1' - Riparte il match. Allegri mette mano alla formazione lasciando negli spogliatoi Musah e mandando in campo Coubis. Farke, invece, cambia in porta con Darlow che prende il posto di Perri.
Primo tempo
45' - Niente recupero, l'ultima emozione è la conclusione dalla distanza di Piroe. Si va al riposo sull'1-0 per il Milan, decide Gimenez.
44' - Botta dalla distanza di Piroe, Terracciano interviene in tuffo e poi con un riflesso ottimo smanaccia in angolo prima che Tanaka potesse ribattere a rete. Era fuorigioco, ma il guizzo dell'estremo difensore è da applausi.
39' - Ancora Gimenez, Milan vicino al raddoppio. Il messicano incorna da corner sulla sinitra di Chukwueze, ma il pallone termina alto.
35' - Il Leeds prova a rispondere con Piroe, pescato da Gnonto, ma Terracciano chiude in tempo sull'olandese.
31' - GOL DEL MILAN! Bellissima azione orchestrata sulla sinistra dai rossoneri, con Chukwueze e Okafor che scambiano bene, poi lo stesso Chukwueze dopo il velo intelligente di Estupinian mette al centro dove Magni tocca quanto basta per far arrivare il pallone a Santiago Gimenez che sotto porta fa 1-0 per i rossoneri.
27' - Primi squilli anche per Jashari in rossonero. Lex Bruges sta cominciando a prendere confidenza in campo con i compagni e tra recuperi e passaggi illumina con le sue giocate.
20' - Si fa vedere Estupinian: Okafor vede il movimento dell'ecuadoriano, l'ex Brighton tenta un passaggio teso al centro dove non riesce ad arrivare nessuno.
13' - Chukwueze costruisce il contropiede del Milan trovando Okafor libero di galoppare sulla sinistra, ma l'elvetico dopo due finte pecca di egoismo scegliendo di non passarla al centro a Gimenez e non trovando la porta a pochi passi da Perri.
10' - Girandola di occasioni, questa volta tocca a Stach che da buona posizione di sinistro scheggia la traversa.
9' - Azione illuminante di Sala che trova un filtrante perfetto per Gimenez che però sul più bello scivola.
8' - Ancora Gnonto, questa volta a tu per tu con Terracciano. Bel pallonetto, ma era fuorigioco.
3' - Partenza aggressiva del Leeds che ci prova con Gnonto, ma il cross dell'italiano non trova James.
1 ' - Via al match, primo pallone giocato dal Leeds.
15.55 - Tutto pronto all'Aviva Stadium di Dublino per la sfida amichevole tra Leeds e Milan. Le due squadre sono nel tunnel degli spogliatoi, pronti a entrare in campo per dare il via alla sfida. L'arbitro dell'incontro è l'irlandese Paul McLaughlin.
LA FORMAZIONE DEL MILAN
MILAN (4-3-3): Terracciano P.; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Sala, Jashari, Musah; Chukwueze, Gimenez, Okafor. Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Ricci, Modric, Maignan, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Pittarella, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani
LA FORMAZIONE DEL LEEDS
LEEDS (4-3-3): Perri; Gudmundsson, Schmidt, Struijk, Rodon; Ampadu, Tanaka, Stach; Gnonto, James, Piroe. Allenatore: Daniel Farke
A disposizione: Darlow, Cairns, Bijol, Byram, Longstaff, Gruev, Aaronson, Ramazani, Harrison, Chadwick, Gray, Nmecha
