Leeds-Milan 1-1, la cronaca della partita in diretta

Archiviata la tournée in Asia e Australia il Milan di Massimiliano Allegri torna in Europa per sfidare il Leeds. All’Aviva Stadium di Dublino i rossoneri sfidano la compagine inglese nella quinta amichevole pre campionato per poi volare verso Londra dove domenica sarà sfida al Chelsea e proiettarsi dopo alla prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia contro il Bari. Una sfida che potrà dare al tecnico del Diavolo altre risposte in vista dell’avvio del campionato, una gara contro la neo promossa in Premier League che sarà per Allegri l’occasione per valutare la condizione del gruppo e mettere subito alla prova i nuovi acquisti.