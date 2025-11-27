Milan, la conferenza di Massimiliano Allegri verso la Lazio LIVE: "Pulisic out, Saelemaekers recupera"

Il Milan vuole continuare a correre. Dopo la pesantissima vittoria nel derby i rossoneri aspettano la Lazio a San Siro: l’ultimo grande ostacolo prima di affrontare il ciclo finale del girone d'andata in cui i rossoneri avranno un calendario in discesa con Torino, Sassuolo, Como, Verona, Cagliari e Genoa.

Nella passata stagione il Diavolo aveva raccolto soltanto un punto contro i biancocelesti, frutto di un pareggio a Roma e una sconfitta a San Siro. Oggi Allegri vuole cambiare la musica, continuando nel percorso netto di questa stagione contro le grandi del nostro campionato e nel testa a testa con Maurizio Sarri, che guida con 11 successi su 19 incontri (4 sconfitte e 4 pareggi). Precedenti a cui Max non vuole dare troppo peso: "Lazio fin'ora sottovalutata. Sarri sta facendo un ottimo lavoro: hanno 18 punti pur avendo avuto grande difficoltà sul mercato. Sabato per noi sarà una partita difficilissima: con una vittoria loro rientreranno nella corsa Champions. Bella la vittoria nel derby ma siamo già a giovedì e bisogna pensare alla prossima partita. Tutte le partite vanno affrontate come se le squadra che abbiamo di fronte sia una grande squadra. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto trofei e ha fatto la Champions tante volte