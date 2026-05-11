Milan, il giorno dopo la contestazione Furlani ha convocato un meeting con tutto lo staff: squadra in ritiro

Milan, le foto della contestazione dei tifosi rossoneri: da Furlani out alla Curva Sud vuota
© afp | Contestazione Milan
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Riunione a Casa Milan all’ora di pranzo per trovare compattezza in vista del finale di stagione. Tutti in ritiro da mercoledì
L'ad del Milan, Giorgio Furlani, dopo la pesante sconfitta di ieri e la dura contestazione di San Siro ha indetto una riunione oggi a Casa Milan verso le 12 con tutti i dirigenti rossoneri per esprimere un messaggio di fiducia, sostegno e compattezza. Aspetti fondamentali per affrontare snodi importanti come le prossime due settimane del Milan, con le partite contro Genoa e Cagliari che segnano il confine tra l'Europa che conta e una stagione fallimentare. Chiaro il messaggio: restare uniti, avere fiducia e lavorare tutti insieme nella stessa direzione con l'obiettivo di superare l'attuale momento difficile e raggiungere la qualificazione alla Champions League. Tra le decisioni prese, dopo le voci di ieri sera nel post-partita, anche quella di portare la squadra in ritiro a Milanello a partire da mercoledì.
© afp | Contestazione Milan
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La giornata di ieri con la pesante sconfitta sull'Atalanta e soprattutto la dura contestazione del popolo rossonero prima e dopo il match ha lasciato il segno in via Aldo Rossi, nessuno a Casa Milan l'ha sottovalutata. Per questo l'ad rossonero ha chiamato a raccolta tutti i capi delle varie aree del club, incluso Igli Tare a guida dell'area sportiva, e i vertici del club oltre che i dipendenti per richiamare a un senso di compattezza e unità, oltre che di fiducia per questo delicato finale di stagione. Un modo anche per dimostrare unione e coesione all'esterno.
All'incontro non c'era il tecnico Allegri, ma tra lui e i dirigenti, dopo il colloquio di ieri notte a San Siro, ci sono stati contatti anche oggi. Il tecnico ha la fiducia e il sostegno del club.