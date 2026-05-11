Milan, il giorno dopo la contestazione Furlani ha convocato un meeting con tutto lo staff: squadra in ritiro

L'ad del Milan, Giorgio Furlani, dopo la pesante sconfitta di ieri e la dura contestazione di San Siro ha indetto una riunione oggi a Casa Milan verso le 12 con tutti i dirigenti rossoneri per esprimere un messaggio di fiducia, sostegno e compattezza. Aspetti fondamentali per affrontare snodi importanti come le prossime due settimane del Milan, con le partite contro Genoa e Cagliari che segnano il confine tra l'Europa che conta e una stagione fallimentare. Chiaro il messaggio: restare uniti, avere fiducia e lavorare tutti insieme nella stessa direzione con l'obiettivo di superare l'attuale momento difficile e raggiungere la qualificazione alla Champions League. Tra le decisioni prese, dopo le voci di ieri sera nel post-partita, anche quella di portare la squadra in ritiro a Milanello a partire da mercoledì.