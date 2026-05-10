Milan, Allegri: "Questo momento di difficoltà nessuno se lo sarebbe aspettato"

La sconfitta interna contro l'Atalanta, con conseguente aggancio subito al quarto posto dalla Roma, complica e non poco la rincorsa Champions del Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero questa volta non riesce a trovare il lato positivo dentro una partita per larghi tratti davvero disastrosi, ma ha il dovere di guardare alle ultime due gare con fiducia e di cercare di trasmettere ai giocatori le motivazioni necessarie a raggiungere un obiettivo che, fino a qualche settimana fa, sembrava già al sicuro.



"Preoccupato? E' inutile parlare di quanto è successo fino a ora perché non lo possiamo cambiare, dobbiamo solo fare una buona settimana di lavoro e prepararci al meglio per la sfida contro il Genoa, che può essere determinante nella corsa alla Champions. Oggi abbiamo fatto bene i primi 10-15 minuti poi è arrivato questo gol alla prima situazione e ci siamo disuniti. Nella ripresa abbiamo avuto una buona reazione dopo il 3-0, e anche se non è il momento, è buono aver ripreso a far gol, è un buon segnale".