Napoli, Conte: "Scudetto? L'Inter ha meritato, ma non significa che noi abbiamo perso"

11 Mag 2026 - 20:24
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"Cerchiamo di fare del nostro meglio. Quest'anno è stata un'annata molto difficile, con situazioni che ci potevano far naufragare. Bravi i ragazzi rimasti a sopperire alle assenze e a tenerci lì. L'Inter ha meritato, la mentalità vincente si dimostra dando anche meriti. Non significa che noi abbiamo perso". Così Antonio Conte a Dazn prima del match contro il Bologna: "De Bruyne? In allenamento ha avuto una collisione testa contro testa e si è aperto allo zigomo. Gli hanno messo 4 punti, ha fatto degli esami. Non c'è trauma cranico, ma non gioca". 

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