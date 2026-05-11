Kings League Italy entra nella settimana decisiva: al via la Playoff Week

Dopo undici giornate ad altissima tensione competitiva, la Kings League Lottomatica.sport Italy entra nella fase più spettacolare dello Split 2 con l’inizio della Playoff Week, il momento che decreterà la squadra campione e definirà i club italiani qualificati alla Kings World Cup Clubs 2026.



La regular phase si è conclusa con un matchday 11 ricco di verdetti, ribaltoni e sfide decisive che hanno definito il bracket della postseason. A conquistare il primo posto assoluto sono stati gli Underdogs FC, protagonisti di una stagione straordinaria culminata con il successo contro gli Zebras FC e con la qualificazione ufficiale alla Kings World Cup Clubs 2026 come miglior team della regular phase italiana. Alle spalle degli Underdogs, la classifica finale ha confermato l’altissimo equilibrio visto durante tutto lo Split 2: Alpak FC, Stallions, FC Caesar, Zeta Como e Circus FC hanno conquistato direttamente l’accesso ai quarti di finale, mentre TRM FC, BIGBRO, Boomers e Zebras FC si giocheranno tutto nei Play-In. Eliminati i Gear 7 FC e i D-Power.



La giornata conclusiva della regular phase ha perfettamente rappresentato l’identità della Kings League: partite combattute fino agli ultimi minuti, continui cambi di inerzia e risultati in grado di ribaltare la classifica in tempo reale. Gli Underdogs hanno blindato la vetta battendo gli Zebras FC, mentre gli Alpak FC hanno lanciato un segnale forte vincendo contro gli Stallions in uno degli scontri più attesi dell’intera stagione. Importanti anche le vittorie di FC Caesar contro TRM FC e di Zeta Como contro i Circus FC, decisive per definire gli incroci playoff.