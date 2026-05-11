Kings League Italy entra nella settimana decisiva: al via la Playoff Week
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Dopo undici giornate ad altissima tensione competitiva, la Kings League Lottomatica.sport Italy entra nella fase più spettacolare dello Split 2 con l’inizio della Playoff Week, il momento che decreterà la squadra campione e definirà i club italiani qualificati alla Kings World Cup Clubs 2026.
La regular phase si è conclusa con un matchday 11 ricco di verdetti, ribaltoni e sfide decisive che hanno definito il bracket della postseason. A conquistare il primo posto assoluto sono stati gli Underdogs FC, protagonisti di una stagione straordinaria culminata con il successo contro gli Zebras FC e con la qualificazione ufficiale alla Kings World Cup Clubs 2026 come miglior team della regular phase italiana. Alle spalle degli Underdogs, la classifica finale ha confermato l’altissimo equilibrio visto durante tutto lo Split 2: Alpak FC, Stallions, FC Caesar, Zeta Como e Circus FC hanno conquistato direttamente l’accesso ai quarti di finale, mentre TRM FC, BIGBRO, Boomers e Zebras FC si giocheranno tutto nei Play-In. Eliminati i Gear 7 FC e i D-Power.
La giornata conclusiva della regular phase ha perfettamente rappresentato l’identità della Kings League: partite combattute fino agli ultimi minuti, continui cambi di inerzia e risultati in grado di ribaltare la classifica in tempo reale. Gli Underdogs hanno blindato la vetta battendo gli Zebras FC, mentre gli Alpak FC hanno lanciato un segnale forte vincendo contro gli Stallions in uno degli scontri più attesi dell’intera stagione. Importanti anche le vittorie di FC Caesar contro TRM FC e di Zeta Como contro i Circus FC, decisive per definire gli incroci playoff.
La regular phase dello Split 2 ha confermato la crescita costante della competizione sotto il profilo tecnico, mediatico e dell’engagement digitale. Match ad altissimo ritmo, giocate iconiche, carte speciali determinanti e la presenza di creator, streamer e personalità del mondo sportivo – come Dida e Abbiati - e del mondo dello spettacolo – come Alessandro Borghese, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi, Costantino della Gherardesca e tanti altri - hanno consolidato il posizionamento della Kings League come format capace di unire calcio, entertainment e cultura pop in un unico ecosistema. Ora l’attenzione si sposta completamente sulla Playoff Week, la settimana che assegnerà il titolo dello Split 2 e che porterà in scena le sfide più importanti della stagione alla Fonzies Arena di Cologno Monzese.
Il programma della postseason prevede:
11 maggio – Play-In
14 maggio – Quarti di Finale
18 maggio – Semifinali e Finale
I Play-In inaugureranno ufficialmente la settimana decisiva con sfide da dentro o fuori che completeranno il tabellone dei quarti di finale. In palio non ci sarà soltanto la possibilità di continuare il cammino verso il titolo, ma anche l’opportunità di entrare definitivamente tra le squadre protagoniste della stagione 2026. Con il livello di equilibrio mostrato durante tutta la regular phase, la Playoff Week si preannuncia come una delle più combattute nella storia della Kings League: ogni dettaglio potrà cambiare il destino delle squadre ancora in corsa, in un contesto dove intensità, spettacolo e imprevedibilità continuano a rappresentare il marchio distintivo della competizione.
In occasione della Playoff Week, inoltre, Kings League e UNICEF hanno lanciato la campagna globale “We Were All Children Once”, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le community della Kings League per sostenere bambini, bambine e adolescenti che oggi crescono in contesti svantaggiati senza poter contare su protezione, istruzione o ambienti sicuri.
Concluso lo Split 2, Kings League Italy sarà nuovamente protagonista al Festival della Serie A, in programma a Parma dal 5 al 7 giugno 2026, nell’ambito della collaborazione con Lega Serie A. Dopo il grande seguito registrato nell’edizione dello scorso anno, la presenza al Festival conferma la crescente centralità della Kings League nel racconto del nuovo intrattenimento calcistico, capace di coinvolgere un pubblico trasversale.