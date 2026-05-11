Percassi 'saluta' D'Amico: "Giuntoli all'Atalanta? Sarebbe un ottimo sostituto"

"Con Tony D'Amico il rapporto può concludersi, ma la stima rimarrà per sempre - ha spiegato Percassi - Posso solo ringraziarlo, con lui siamo sempre andati in Europa ma come certi giocatori è corteggiato anche lui. Qualora dovesse andare via, sarebbe compito mio trovare un sostituto all'altezza e Giuntoli è uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, so che ha tante squadre che lo cercano. Vedremo se è un matrimonio che si può fare, saremmo molto contenti".