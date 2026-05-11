Percassi 'saluta' D'Amico: "Giuntoli all'Atalanta? Sarebbe un ottimo sostituto"

11 Mag 2026 - 20:39
Percassi e Pagliuca © Getty Images

Percassi e Pagliuca © Getty Images

"D'Amico potrebbe andar via a fine stagione, il mio compito trovare un sostituto all'altezza". Lo ha confermato l'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, parlando ai microfoni di Sky Sport a margine del 'Premio Di Marzio' a Portofino, a proposito dei rumors sul possibile addio del direttore sportivo della Dea. E sul possibile approdo in nerazzurro dell'ex ds di Napoli e Juventus Cristiano Giuntoli, Percassi non si nasconde. "Giuntoli sarebbe un buon sostituto, vedremo se riusciremo ad averlo con noi", ha aggiunto con riferimento alle tante offerte che il dirigente toscano sta ricevendo per tornare subito in pista. 

"Con Tony D'Amico il rapporto può concludersi, ma la stima rimarrà per sempre - ha spiegato Percassi - Posso solo ringraziarlo, con lui siamo sempre andati in Europa ma come certi giocatori è corteggiato anche lui. Qualora dovesse andare via, sarebbe compito mio trovare un sostituto all'altezza e Giuntoli è uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, so che ha tante squadre che lo cercano. Vedremo se è un matrimonio che si può fare, saremmo molto contenti".

Palladino? "Come da prassi, affrontiamo i temi con il mister alla fine di ogni stagione e sarà così anche in questo caso".

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