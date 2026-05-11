Mondiali 2026, si dimette l'allenatore di Curaçao Fred Rutten

A un mese esatto dall'inizio del Mondiale nordamericano si è dimesso il commissario tecnico di Curaçao Fred Rutten. A riportarlo è la testata olandese "Tubantia". Rutten, 63 anni, era sulla panchina della formazione caraibica dallo scorso febbraio, quando Dick Adovcaat, che aveva centrato la storica qualificazione, aveva abbandonato la Nazionale per stare vicino alla figlia malata.

Rutten era già stato contattato per allenare la Nazionale prima dell'arrivo di Advocaat (2024), ma all'epoca aveva rifiutato l'offerta. A febbraio 2026 però aveva accettato. Sotto la sua guida, Curaçao ha giocato due amichevoli in Australia a fine marzo contro i padroni di casa e la Cina. L'allenatore olandese si è però lamentato dell'ambiente che lo circonda e ha lasciato dunque l'incarico. Ora per il Mondiale - Curaçao esordirà il 14 giugno alle 19 contro la Germania - potrebbe tornare Advocaat.