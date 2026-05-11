Saxe a Formello, la Lazio accoglie il senior managing director di Nasdaq

11 Mag 2026 - 17:49
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La Lazio accoglie a Formello Jordan Saxe, senior managing director del Listings Department di Nasdaq, giunto a Roma in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che si terrà mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico. La delegazione del Nasdaq è stata accolta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, dal dg Enrico Lotito e dalla dirigenza biancoceleste, in un incontro dedicato al rafforzamento delle relazioni internazionali sviluppate negli ultimi mesi tra il Club e Nasdaq. Durante la visita Saxe ha visitato il centro sportivo biancoceleste e le infrastrutture del club. "Oggi abbiamo accolto con grande piacere Jordan Saxe e la delegazione Nasdaq presso il nostro centro sportivo di Formello, insieme a tutta la dirigenza della società. La Lazio sta sta portando avanti un percorso di crescita internazionale fondato su innovazione, infrastrutture, comunicazione e sviluppo strategico. Il rapporto costruito con Nasdaq rappresenta un segnale importante della credibilità e della visione internazionale che il club sta consolidando nel tempo", le parole di Claudio Lotito. Un incontro, quello tra Saxe e la Lazio, che si inserisce all'interno del percorso avviato tra il club romano e il Nasdaq in occasione delle recenti iniziative istituzionali svolte negli Stati Uniti. "Desidero ringraziare il presidente Lotito, il dg Enrico Lotito e tutta la dirigenza della Lazio per l'accoglienza ricevuta oggi a Formello. Ho avuto modo di conoscere una realtà moderna, dinamica e con una visione internazionale molto chiara. Il dialogo sviluppato in questi mesi conferma la volontà comune di costruire relazioni solide e opportunità strategiche tra il mondo dello sport, dei media, dell'innovazione e dei mercati globali", ha concluso Saxe.

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