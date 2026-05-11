Milan, le foto della contestazione dei tifosi rossoneri: da Furlani out alla Curva Sud vuota

Ore 20.42. La protesta si sposta dentro lo stadio. Mentre Milan e Atalanta scendono in campo, in curva si accendono centinaia di torce dei telefonini che compongono la scritta GF OUT, tradotto: Giorgio Furlani out, fuori! Per capire che sarà una serata lunghissima, bastano sette minuti: sono le 20.52 e il Milan è già sotto.