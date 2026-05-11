Corsa Champions tra calendario, scontri diretti e classifica avulsa: chi è messo meglio tra Juve, Milan, Roma e Como?

Milan, le foto della contestazione dei tifosi rossoneri: da Furlani out alla Curva Sud vuota
© afp | Contestazione Milan
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Se il Napoli batte il Bologna, è già qualificato. Poi resterebbero quattro squadre per due posti: la situazione a due partite dalla fine
La sconfitta del Milan contro l'Atalanta, unita alle vittorie di Roma e Como, tengono apertissima la corsa alla prossima Champions League. Con l'Inter campione e già qualificata, il Napoli messo meglio delle rivali e che con una vittoria stasera strapperebbe il pass aritmetico, resta anche la Juventus nel numero di squadre che si giocheranno il terzo e quarto posto negli ultimi 180 minuti del campionato. Ecco il calendario delle prossime due partite, la situazione negli scontri diretti e gli scenari in caso di classifica avulsa.
Napoli 70 punti (stasera ospita il Bologna, con una vittoria sarebbe matematicamente qualificato alla Champions): Pisa-Napoli, Napoli-Udinese
Juventus 68 punti: Juventus-Fiorentina, Torino-Juventus
Milan 67 punti: Genoa-Milan, Milan-Cagliari
Roma 67 punti: Roma-Lazio, Verona-Roma
Como 65 punti: Como-Parma, Cremonese-Como
Si terrebbe conto di 5 criteri: punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti; differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti; differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; sorteggio
Napoli (vantaggio sulla Roma, pari con le altri): 3 punti fatti contro la Juve, 3 punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 2 punti fatti contro il Como
Juventus (vantaggio sulla Roma, svantaggio col Como, pari con le altre): 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 0 punti fatti contro il Como
Milan (vantaggio su Roma e Como, pari con le altre): 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro la Juve, 4 punti fatti contro la Roma, 4 punti fatti contro il Como
Roma (svantaggio contro Napoli, Juve e Milan, pari col Como): un punto fatto contro il Napoli, un punto fatto contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro il Como
Como (vantaggio con la Juve, svantaggio col Milan, pari con le altre): 2 punti fatti contro il Napoli, 6 punti fatti contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro la Roma
Si calcolerebbe la classifica avulsa negli scontri diretti, in seguito la differenza reti negli scontri diretti e infine il numero di reti realizzate nell'intero campionato.
Se Napoli, Milan e Roma chiudono a 73 punti (con Juve a quota 74), qualificate Milan e Roma. A 71 punti possono arrivare cinque squadre: starebbero fuori Como e Roma. Un arrivo a quattro a 71 punti (col Napoli già secondo) qualificherebbe Como e Milan.
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