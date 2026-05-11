Corsa Champions tra calendario, scontri diretti e classifica avulsa: chi è messo meglio tra Juve, Milan, Roma e Como?

La sconfitta del Milan contro l'Atalanta, unita alle vittorie di Roma e Como, tengono apertissima la corsa alla prossima Champions League. Con l'Inter campione e già qualificata, il Napoli messo meglio delle rivali e che con una vittoria stasera strapperebbe il pass aritmetico, resta anche la Juventus nel numero di squadre che si giocheranno il terzo e quarto posto negli ultimi 180 minuti del campionato. Ecco il calendario delle prossime due partite, la situazione negli scontri diretti e gli scenari in caso di classifica avulsa.