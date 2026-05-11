Milan in ritiro? Tare favorevole, Allegri freddo alla proposta

E per farlo Igli Tare dopo il ko con l'Atalanta non ha escluso la possibilità di portare la sqaudra in ritiro: "Fondamentale tenere la mente fredda, accettiamo le critiche che sono giuste ma dobbiamo reagire. Magari potremo analizzare tutto con qualche giorno di ritiro, ritrovandoci insieme un po' prima", suggerisce il ds albanese. Che poi aggiunge "Nelle ultime partite la tensione giusta è mancata. Non possiamo nasconderci, dobbiamo prenderci responsabilità. Il destino però è ancora nelle nostre mani. Dobbiamo analizzare quello che è successo nelle ultime sei settimane e concentrarci".