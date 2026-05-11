CRISI ROSSONERA

Milan in ritiro? Tare favorevole, Allegri freddo alla proposta

Dopo il ko contro l'Atalanta la poposta del ds per fare quadrato in vista del match decisivo in ottica corsa Champions contro il Genoa. Il mister è sembrato piuttosto freddo davanti a questa prospettiva

11 Mag 2026 - 08:36
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"Ora non possiamo più sbagliare", Max Allegri dopo la sconfitta del suo Milan in casa contro l'Atalanta non ha usato mezzi termini: i rossoneri non possono più sbagliare se vogliono centrare la Champions League, obiettivo minimo stagionale. Contro il Genoa il Diavolo ha un solo risultato per respingere l'assalto della Roma al quarto posto: tornare a casa con i tre punti.

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Ipotesi ritiro?

 E per farlo Igli Tare dopo il ko con l'Atalanta non ha escluso la possibilità di portare la sqaudra in ritiro: "Fondamentale tenere la mente fredda, accettiamo le critiche che sono giuste ma dobbiamo reagire. Magari potremo analizzare tutto con qualche giorno di ritiro, ritrovandoci insieme un po' prima", suggerisce il ds albanese. Che poi aggiunge "Nelle ultime partite la tensione giusta è mancata. Non possiamo nasconderci, dobbiamo prenderci responsabilità. Il destino però è ancora nelle nostre mani. Dobbiamo analizzare quello che è successo nelle ultime sei settimane e concentrarci".

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Ritiro, Allegri freddo

 Possibilità che Allegri non ha confermato nè smentito: "Ritiro? Martedì ci ritroviamo, domani sapremo quando giocheremo. Una volta che sapremo quando giocheremo, da lì farò il programma della settimana. Dovremo preparare bene Genova. Non ci rimane altro che vincerla". Il tecnico livornese dunque non è sembrato "entusiasta" della proposta di Tare, anche perché forse è consapevole che oggi un ritiro potrebbe non fare altro che aggiungere pressione sui calciatori in vista del match contro il Genoa e, vista la tenuta mentale mostrata dai rossoneri in questa stagione, forse aggiungere un ulteriore carico su una partita già decisiva potrebbe non essere la scelta migliore. 

Milan, le foto della contestazione dei tifosi rossoneri: da Furlani out alla Curva Sud vuota

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© afp | Contestazione Milan
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