Milan, sospiro di sollievo per Maignan e Pavlovic: nessuna lesione

Il club rossonero comunica che i due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica

15 Set 2025 - 12:49
Sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, entrambi usciti infortunati nel corso del match contro il Bologna: gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti nella mattinata di lunedì hanno infatti escluso lesioni muscolari sia per il portiere francese, sia per il difensore serbo. Il club ha comunicato che le loro condizioni verranno valutate giorno dopo in giorno in base all'evoluzione clinica.

Una buona notizia dunque per Max Allegri, che non dovrà fare a meno di due pilastri della difesa per troppo tempo. Al momento è difficile dire se potranno tornare entrambi a disposizione per il match di sabato prossimo contro l'Udinese, ma è probabile che lo staff cerchi di non forzare troppo i tempi, considerando che tra fine settembre e inizio ottobre sono in programma due big match uno dietro l'altro: il 28 Milan-Napoli, il 5 l'attesissimo ritorno del tecnico allo Stadium per Juve-Milan.

