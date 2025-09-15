Milan, sospiro di sollievo per Maignan e Pavlovic: nessuna lesione

Sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan e Strahinja Pavlovic, entrambi usciti infortunati nel corso del match contro il Bologna: gli esami strumentali a cui sono stati sottoposti nella mattinata di lunedì hanno infatti escluso lesioni muscolari sia per il portiere francese, sia per il difensore serbo. Il club ha comunicato che le loro condizioni verranno valutate giorno dopo in giorno in base all'evoluzione clinica.