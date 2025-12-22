Logo SportMediaset

Corinthians, Depay si sfoga: "La dirigenza deve svegliarsi"

22 Dic 2025 - 17:15
Nonostante la vittoria della Coppa del Brasile, Memphis Depay si è lasciato andare a un duro sfogo nei confronti dei dirigenti del Corinthians. Queste le parole dell'attaccante a Radio Bandeirantes: "La dirigenza deve svegliarsi. So esattamente di chi parlo, e loro sanno esattamente chi sono. Se ne vadano da questo club e combinino disastri altrove, perché questa squadra deve crescere. Questo club deve lottare per la Coppa Libertadores e il Brasileirão ogni anno, perché i tifosi lo meritano". Con la maglia del Corinthians, Depay ha collezionato 65 presenze, 19 gol e 14 assist. 

