Serie A: Milan-Bologna 1-0: Modric regala ad Allegri la prima vittoria a San Siro

LA PARTITA

Allegri deve ancora fare a meno dell'infortunato Leao e dall'inizio rinuncia anche a Pulisic: è 3-5-1-1 con Loftus-Cheek alle spalle di Gimenez. Subito in campo l'ultimo arrivato Rabiot. Italiano deve fronteggiare diverse defezioni (Holm, Casale, Immobile, Sulemana e Pobega): Ferguson torna in mezzo al campo, Castro è la punta centrale supportata dal trio Orsolini-Fabbian-Cambiaghi. Il Milan, alla caccia della prima vittoria a San Siro dopo l'esordio shock con la Cremonese, prova subito a partire forte con Rabiot subito protagonista: il francese punta dritto verso Skorupski sull'assist al millimetro di Fofana, ma viene chiuso dalla perfetta diagonale di Zortea, poi prova la conclusione deviata in angolo, così come quella di Modric pochi secondi dopo. All'11' si vede anche Gimenez, bravo a recuperare in mezzo al campo e a scambiare con Loftus-Cheek, bravo il portiere del Bologna a opporsi al sinistro un po' debole del messicano. Verso il quarto d'ora si fa vedere anche il Bologna, a cui al 14' viene giustamente annullato un gol: il sinistro dal limite di Orsolini è sporcato da Pavlovic, il pallone arriva a Cambiaghi che fa secco Maignan ma è in posizione irregolare. Con il passare dei minuti il ritmo cala, Maignan devia un cross dal fondo di Orsolini che poteva creare problemi (21'), tre minuti dopo il Diavolo ha l'occasione più nitida, quando Estupinan controlla, salta Zortea e con un destro a giro colpisce il palo esterno. Poi non succede più nulla fino aal 45': spizzata di testa di Loftus-Cheek sul corner di Modric, Gimenez in spaccata prende il palo ma la palla era uscita senza che arbitro e guardalinee se ne accorgessero. Ovviamente in caso di gol, il Var avrebbe corretto la svista del direttore di gara e del suo collaboratore.