Ranking Fifa, Spagna prima. Italia ancora fuori dalla top 10

Nell'ultimo ranking Fifa del 2025 la Spagna resta la regina, chiudendo la classifica per Nazionali della Federcalcio internazionale con 1877.18 punti, davanti all'Argentina campione del mondo al secondo posto con 1873.33. Nessuna variazione nelle prime posizioni con l'Italia che resta fuori dalla top ten e che occupa il 12esimo posto con 1702.06 punti, alle spalle del Marocco 11esimo, in grande ascesa negli ultimi due anni, che ha appena vinto la Coppa Araba. Sul gradino più basso del podio c'è la Francia, seguono Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania e Croazia.