Serie A 2025/26, svelati i migliori giocatori. Ecco i premi ruolo per ruolo

Questi invece i migliori per ruolo. Come portiere vince Mile Svilar della Roma (37 presenze e 17 clean sheet), in difesa Marco Palestra del Cagliari (36 presenze, 1 gol e 4 assist), a centrocampo Nico Paz del Como (35 presenze, 12 gol e 7 assist) e in attacco Lautaro Martinez dell'Inter (29 presenze, 17 gol e 6 assist). Cristian Chivu è invece il miglior allenatore (27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte con 86 gol fatti e 32 subiti).