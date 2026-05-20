Milan, col Cagliari è già la nuova stagione: nuova maglia e obiettivo Champions

Chi invece sembra ormai con le valigie in mano è Rafa Leao, che domenica rientra dalla squalifica ma al momento non è affatto sicuro di avere una maglia da titolare e soprattutto potrebbe giocare la sua ultima partita in rossonero dopo 7 anni. L’attaccante portoghese ha faticato nel nuovo ruolo da centravanti nel 3-5-2 del tecnico livornese, non ha ancora raggiunto la doppia cifra stagionale e statisticamente la squadra va meglio quando lui non c'è. Tutti elementi che hanno convinto il club a metterlo sul mercato con la speranza di incassare una cifra tra i 50 e i 70 milioni, ma al momento gli acquirenti scarseggiano: si è parlato molto di Manchester United ma per ora i Red Devils non si sono fatti avanti, l'ipotesi araba è sempre calda ma il giocatore non è convinto della destinazione. Il Milan spera che un buon Mondiale con il Portogallo possa convincere qualche club importante a fare un'offerta.