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STAGIONE 2026/27

Il Milan presenta la nuova maglia home: Pulisic, Leao e Modric tra i testimonial

Il Milan presenta la nuova casacca home per la stagione 2026/27, firmata Puma: ripropone le strisce rossonere larghe che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri. "Non si tratta di semplici strisce, ma del marchio distintivo di AC Milan. Un'identità che viene rafforzata da ogni dettaglio. La scritta "From Milan to the World" rende omaggio a milioni di tifosi in tutto il mondo, capaci di far sentire il Club a casa propria in ogni continente - si legge sul sito ufficiale - Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica: un simbolo senza tempo, tramandato di generazione in generazione. Insieme, questi elementi trasformano la maglia in una lettera d’amore dedicata a chiunque si identifichi nei suoi colori. la nuova maglia farà il suo esordio domenica sera nell'ultima di campionato contro il Cagliari. Tra i testimonial Leao, Pulisic e Modric, il cui futuro resta incerto.

22 Mag 2026 - 09:51
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