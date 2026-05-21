MANOVRE ROSSONERE

Leao, domenica l'ultima partita col Milan? L'interesse dello United e le sirene arabe, gli scenari

I Red Devils lo stanno osservando, i rossoneri potrebbero venderlo davanti a un'offerta da 50 milioni

21 Mag 2026 - 19:34
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In attesa di scoprire cosa accadrà in società (si prevedono degli scossoni, la prossima settimana se ne saprà di più), il Milan è concentrato sul campo. La partita con il Cagliari può cambiare la storia dei rossoneri e Allegri non ha ancora le idee chiare su chi schierare in attacco. Sicuramente ci sarà Nkunku, tra i più brillanti, mentre l'altro posto sarà assegnato a uno tra Leao, Pulisic e Gimenez. Per il portoghese, tra i più criticati dai tifosi, potrebbe trattarsi dell'ultima uscita con il Milan dove è arrivato nel 2019.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 è attualmente sospeso, e l'ipotesi dell'addio è da prendere seriamente in considerazione. Rafa ha già dato segni di insofferenza e, come detto sopra, non è più amato dai milanisti. Molto però dipenderà dalle offerte che arriveranno in Via Aldo Rossi: per meno di 50 milioni di euro l'ex Lille non verrà ceduto. Una cifra alla portata del Manchester United che si è mostrato realmente interessato a Leao. La pista relativa ai Red Devils è da seguire con attenzione: gli inglesi lo stanno monitorando da tempo come testimoniato dalle numerose presenze degli emissari dello United a San Siro.

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Non ha problemi di soldi nemmeno l'Al-Hilal di Inzaghi che potrebbe pensarci sul serio: in Arabia il 26enne riabbraccerebbe Theo Hernandez, suo grande amico. E non è da escludere che il francese abbia già inviato qualche messaggio al portoghese invitandolo a raggiungerlo nel club saudita. Un'opzione comunque secondaria per Rafa che spinge per restare nel calcio che conta.  

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