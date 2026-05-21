Leao, domenica l'ultima partita col Milan? L'interesse dello United e le sirene arabe, gli scenari

Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 è attualmente sospeso, e l'ipotesi dell'addio è da prendere seriamente in considerazione. Rafa ha già dato segni di insofferenza e, come detto sopra, non è più amato dai milanisti. Molto però dipenderà dalle offerte che arriveranno in Via Aldo Rossi: per meno di 50 milioni di euro l'ex Lille non verrà ceduto. Una cifra alla portata del Manchester United che si è mostrato realmente interessato a Leao. La pista relativa ai Red Devils è da seguire con attenzione: gli inglesi lo stanno monitorando da tempo come testimoniato dalle numerose presenze degli emissari dello United a San Siro.