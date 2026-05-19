Dallo stadio di proprietà agli... Ellison: ecco come può cambiare il futuro del Milan

Il punto centrale è lo stadio di proprietà, e si sapeva da tempo. Per ogni fondo che decida di investire nel nostro pallone, non c'è altro modo per aumentare i ricavi. Nel caso specifico del Milan e di Gerry Cardinale il conto, sostengono gli esperti di finanza, sarebbe presto fatto: si passerebbe da un valore del club di 1,6 miliardi a 3-4 miliardi. Non male come salto.



In questo contesto si inserisce l'indiscrezione di Milano e Finanza, che ieri parlava della possibilità di un ingresso nel Milan di un socio di minoranza. Chi? Il nome caldo sarebbe quello della famiglia Ellison, da tempo in stretto contatto con Gerry Cardinale. Ma chi sono gli Ellison? Il capostipite è Larry Ellison, fondatore di Oracle e tra gli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio, stimato da Forbes, di circa 290 miliardi di dollari, cifra che lo colloca stabilmente ai vertici della classifica globale dei miliardari. Il figlio David Ellison è invece il fondatore di Skydance Media e diventerà presidente e amministratore delegato di Paramount dopo il completamento della fusione tra Skydance e Paramount, approvata dalla Federal Communications Commission statunitense.