Dallo stadio di proprietà agli... Ellison: ecco come può cambiare il futuro del Milan
Secondo Milano e Finanza Cardinale cerca un socio di minoranza. L'obiettivo? Aumentare a dismisura il valore del club
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Il punto centrale è lo stadio di proprietà, e si sapeva da tempo. Per ogni fondo che decida di investire nel nostro pallone, non c'è altro modo per aumentare i ricavi. Nel caso specifico del Milan e di Gerry Cardinale il conto, sostengono gli esperti di finanza, sarebbe presto fatto: si passerebbe da un valore del club di 1,6 miliardi a 3-4 miliardi. Non male come salto.
In questo contesto si inserisce l'indiscrezione di Milano e Finanza, che ieri parlava della possibilità di un ingresso nel Milan di un socio di minoranza. Chi? Il nome caldo sarebbe quello della famiglia Ellison, da tempo in stretto contatto con Gerry Cardinale. Ma chi sono gli Ellison? Il capostipite è Larry Ellison, fondatore di Oracle e tra gli uomini più ricchi al mondo con un patrimonio, stimato da Forbes, di circa 290 miliardi di dollari, cifra che lo colloca stabilmente ai vertici della classifica globale dei miliardari. Il figlio David Ellison è invece il fondatore di Skydance Media e diventerà presidente e amministratore delegato di Paramount dopo il completamento della fusione tra Skydance e Paramount, approvata dalla Federal Communications Commission statunitense.
Red Bird, sempre secondo Milano e Finanza, avrebbe avuto un ruolo importante nel processo strategico che ha accompagnato il deal tra Paramount e Warner Bros. Discovery, operazione da oltre 100 miliardi di dollari destinata a creare un gigante dell’intrattenimento con marchi come HBO, DC Comics, CBS, CNN, Paramount+ e Pluto TV. Il nuovo gruppo deterrà contenuti sportivi legati a NFL, Olimpiadi, UFC, NHL, NCAA, Champions League e Serie A, con l’obiettivo di competere con Netflix e Disney nel mercato globale dello streaming.
La presenza di CBS Sports assume particolare rilevanza anche per il Milan, visto che l’emittente detiene negli Stati Uniti i diritti televisivi della Champions League e della Serie A.
Ma perché il Milan? Perché Larry Ellison ha da sempre mostrato grande interesse per lo sport: ha cercato di acquisire l'Aston Villa (nel 2016), è proprietario di Indian Wells Tennis Garden in California e ha più volte provato in passato a essere coinvolto in NFL e NBA. Il Milan, insomma, rappresenterebbe un asset dal grande potenziale mediatico che permetterebbe alla famiglia Ellison di mettersi in competizione con i colossi mondiali. E al Milan, ovviamente, di tornare a essere una potenza economica del calcio europeo.