Inter, Chivu premiato miglior allenatore della stagione in Serie A

La Lega Serie A ha proclamato Christian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al Doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la decima Coppa Italia. Nell'albo d'oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli.

Il riconoscimento, istituito dalla stagione 2021-2022, ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia: Pioli con il Milan nella prima edizione, Spalletti con il Napoli nel 2022-23 e Inzaghi con l'Inter nel 2023-24.

