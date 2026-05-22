Inter, Chivu premiato miglior allenatore della stagione in Serie A

Il tecnico dell'Inter premiato grazie al Doblete. Nell'albo d'oro succede ad Antonio Conte

22 Mag 2026 - 15:15
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La Lega Serie A ha proclamato Christian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al Doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la decima Coppa Italia. Nell'albo d'oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli.
Il riconoscimento, istituito dalla stagione 2021-2022, ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia: Pioli con il Milan nella prima edizione, Spalletti con il Napoli nel 2022-23 e Inzaghi con l'Inter nel 2023-24.

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