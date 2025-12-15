Logo SportMediaset

MILAN

Milan, escluse lesioni al ginocchio per Gabbia: riscontrato un trauma in iperestensione

Ancora da definire i tempi di recupero: non è certo che il giocatore parta con la squadra per la Supercoppa, ma potrebbe recuperare per l'eventuale finale

di Stefano Ronchi
15 Dic 2025 - 15:42

Sospiro di sollievo in casa Milan sulle condizioni di Matteo Gabbia. Gli esami a cui è stato sottoposto il difensore dopo la partita contro il Sassuolo hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali del ginocchio sinistro. Nel dettaglio, secondo quanto risulta dagli approfondimenti clinici, il centrale rossonero (che oggi ha fatto terapie a Milanello) ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio.

Al momento non sono stati ancora comunicato i tempi di recupero del calciatore, ma Gabbia quasi certamente non sarà a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli di giovedì. Inoltre, non è certo che il giocatore parta con la squadra per l'Arabia Saudita con la situazione verrà monitorata di giorno in giorno per verificare un suo possibile utilizzo in caso di qualificazione alla finale. 

A Milanello intanto Fofana si è allenato in gruppo, e quindi giovedì potrà giocare dall'inizio contro il Napoli. Lavoro personalizzato per Leao e Gimenez, invece.

