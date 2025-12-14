Milan, ‘sindrome neopromosse’ uguale mancanza di un bomber: a gennaio serve un 9

I nomi? Quelli che circolano con più insistenza al momento sono due vecchi pallini: Joshua Zirkzee, che è in uscita dal Manchester United ma piace anche alla Roma, e Niclas Fullkrug, che può lasciare il West Ham in prestito e ha già dimostrato in carriera di poter essere incisivo in porzioni limitate di partite (col Sassuolo per esempio sarebbe stato il cambio ideale di Pulisic invece di mettere Ricci). Tiepide anche le piste che portano in Argentina ai nomi di Mateo Pellegrino, per cui il Parma chiede almeno 30 milioni, e Mauro Icardi, che però non scalda per lo stipendio elevato e le precarie condizioni fisiche. Negli ultimi giorni poi si è parlato molto dell’occasione Gabriel Jesus dall'Arsenal, ma nel pre-partita della gara coi neroverdi Tare non si è sbilanciato: "Saremo attenti e vedremo, nel caso ci sarà da fare qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo", ha promesso.