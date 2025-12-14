Cesari: "Da annullare i due gol del Milan. Rigore chiesto dal Sassuolo? Valutazione sul campo, no Var"

L'ex arbitro e moviolista Mediaset interviene sui casi controversi del match tra rossoneri e neroverdidi Redazione
La direzione di gara dell'arbitro Crezzini in Milan-Sassuolo, finita 2-2, fa discutere. In merito ai casi controversi del lunch-match di San Siro, questa l'opinione di Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset.
- Al 58′ il Milan segna con Pulisic, che fa 3-1 da due passi dopo il colpo di testa di Pavlovic, Crezzini annulla la rete per una precedente spinta di Loftus-Cheek su Candè, con un successivo rapido check da parte del Var: "La decisione di campo è corretta, la spinta c'è" il parere di Cesari.
- Al 67' Rabiot va in rete con un tocco sotto porta dopo un colpo di testa di Loftus-Cheek, ma la sua marcatura è stata annullata per una posizione di fuorigioco. La bontà della decisione di Crezzini è stata poi confermata dopo la revisione degli uomini in sala VAR: "Qui c'è il fuorigioco automatico a confermare la decisione corretta di Crezzini.
- Al 92', in pieno recupero della sfida, l'episodio contestato dal Sassuolo: al 92′ Pavlovic travolge in area Cheddira, ma per l’arbitro Crezzini non c’è fallo, lettura confermata anche dopo un rapidissimo check del Var. In questo caso "si tratta di una valutazione di campo sull'entità del contatto tra i due giocatori. Decide il direttore di gara".