Milan-Como si giocherà in Australia, l'annuncio di Simonelli: "Arbitrerà un asiatico"

L'annuncio era atteso e ora è anche ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. A confermarlo, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli in occasione della Supercoppa Italiana a Riad. Il presidente, infatti, ha annunciato: "Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto".