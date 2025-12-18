Logo SportMediaset

Milan-Como si giocherà in Australia, l'annuncio di Simonelli: "Arbitrerà un asiatico"

Dopo le tante discussioni il presidente della Serie A ha confermato l'appuntamento a Perth il prossimo 8 febbraio

18 Dic 2025 - 19:45

L'annuncio era atteso e ora è anche ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. A confermarlo, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli in occasione della Supercoppa Italiana a Riad. Il presidente, infatti, ha annunciato: "Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto".

Su Napoli-Milan tutto esaurito a Riad ha aggiunto: "Siamo contenti per il successo di pubblico per questa competizione, siamo soddisfatti di questa internazionalizzazione che sta portando i suoi frutti. Il pubblico qua si sta appassionando".

