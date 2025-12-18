Logo SportMediaset

Calcio

Conference League, le formazioni ufficiali di Losanna-Fiorentina

18 Dic 2025 - 19:57

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Kana, Bair.
A disposizione: Castella, Okoh, Ajdini, Custodio, Traoré, Poaty, Abdallah, Ndiaye, Bittarelli, Lippo, Lachhab, Franchi.
Allenatore: Peter Zeidler.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marì, Viti; Kouadio, Richardson, Nicolussi Caviglia, Sohm, Kouamé; Dzeko, Piccoli.
A disposizione: Lezzerini, De Gea, Dodo, Ranieri, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Kean, Kospo, Fortini, Fagioli, Parisi.
Allenatore: Paolo Vanoli

20:01
Udinese, Ekkelenkamp: "Sogno l'Europa e di giocare il Mondiale con l'Olanda"
19:57
Conference League, le formazioni ufficiali di Losanna-Fiorentina
19:44
Dybala alla lezione di primo soccorso organizzata da Bove a Casa Viola
 Giovanni Manna
19:32
Napoli, Manna: "Contenti del ritorno di Lukaku, nessun problema con Conte"
Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni di euro netti
19:09
Napoli-Milan, le formazioni: JJ al posto di Buongiorno, Allegri senza Modric