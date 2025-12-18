Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana

Hojlund e Di Lorenzo: "Il Napoli c'è sempre stato"

Le parole dell'attaccante e del capitano degli azzurri a margine della vittoria contro il Milan, che è valsa la finale di Supercoppa Italiana.

18 Dic 2025 - 22:36
02:45 

"Sono molto felice personalmente e per il gruppo, tra pochi giorni c'è la possibilità di mettere le mani su un trofeo". Così l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund intervenuto a Sportmediaset dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa. "Lukaku? Io e Rom abbiamo davvero un bel rapporto, lui mi insegna molto. Spero di rivederlo in campo il prima possibile perché è un top player. Ora abbiamo un'ottima opportunità per vincere un trofeo. In finale può succedere di tutto", ha aggiunto.

"Al di là di qualche battuta d'arresto, il Napoli c'è stato anche quest'anno. Stasera abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dello spirito, dell'atteggiamento, nel darci una mano. Siamo contenti, vediamo domani sera chi affronteremo in finale, sono due grandi squadre. Cercheremo di vincere. Secondo me abbiamo fatto davvero un'ottima partita, abbiamo fatto bene quando c'era da difendere e siamo stati aggressivi quando c'era da essere aggressivi", ha aggiunto il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo.

Ultimi video

01:25
David Neres sblocca la semifinale, Napoli-Milan 1-0

Supercoppa, Neres sblocca la semifinale: Napoli-Milan 1-0

48:34
Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

03:43
Rabiot: "Poco solidi in difesa"

Rabiot: "Poco solidi in difesa"

02:08
Le Pagelle di Napoli-Milan

Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

03:29
Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

03:46
Napoli-Milan 2-0: gli highlights

Napoli-Milan 2-0: gli highlights

09:05
Conte: "Ci siamo goduti la serata"

Conte: "Ci siamo goduti la serata"

02:45
Hojlund e Di Lorenzo: "Il Napoli c'è sempre stato"

Hojlund e Di Lorenzo: "Il Napoli c'è sempre stato"

05:26
Allegri: "Parlare di mercato non serve"

Allegri: "Parlare di mercato non serve"

01:52:23
Napoli-Milan: partita integrale

Napoli-Milan: partita integrale

05:12
Allegri: "C'è da rivedere la fase difensiva"

Allegri: "C'è da rivedere la fase difensiva"

01:38
Politano: "Siamo stati perfetti, vittoria strameritata"

Politano: "Siamo stati perfetti, vittoria strameritata"

01:30
Supercoppa, si accendono gli animi tra McTominay e Tomori

Supercoppa, si accendono gli animi tra McTominay e Tomori

01:54
Supercoppa, VAR al lavoro per lo scontro Maignan-Politano

Supercoppa, VAR al lavoro per lo scontro Maignan-Politano

01:28
Supercoppa, Hojlund raddoppia da posizione defilata

Supercoppa, Hojlund raddoppia da posizione defilata: Napoli-Milan 2-0

01:25
David Neres sblocca la semifinale, Napoli-Milan 1-0

Supercoppa, Neres sblocca la semifinale: Napoli-Milan 1-0

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato