Hojlund e Di Lorenzo: "Il Napoli c'è sempre stato"

"Sono molto felice personalmente e per il gruppo, tra pochi giorni c'è la possibilità di mettere le mani su un trofeo". Così l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund intervenuto a Sportmediaset dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa. "Lukaku? Io e Rom abbiamo davvero un bel rapporto, lui mi insegna molto. Spero di rivederlo in campo il prima possibile perché è un top player. Ora abbiamo un'ottima opportunità per vincere un trofeo. In finale può succedere di tutto", ha aggiunto.