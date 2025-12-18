Hojlund e Di Lorenzo: "Il Napoli c'è sempre stato"

Le parole dell'attaccante e del capitano degli azzurri a margine della vittoria contro il Milan, che è valsa la finale di Supercoppa Italiana.
"Sono molto felice personalmente e per il gruppo, tra pochi giorni c'è la possibilità di mettere le mani su un trofeo". Così l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund intervenuto a Sportmediaset dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa. "Lukaku? Io e Rom abbiamo davvero un bel rapporto, lui mi insegna molto. Spero di rivederlo in campo il prima possibile perché è un top player. Ora abbiamo un'ottima opportunità per vincere un trofeo. In finale può succedere di tutto", ha aggiunto.
"Al di là di qualche battuta d'arresto, il Napoli c'è stato anche quest'anno. Stasera abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo dello spirito, dell'atteggiamento, nel darci una mano. Siamo contenti, vediamo domani sera chi affronteremo in finale, sono due grandi squadre. Cercheremo di vincere. Secondo me abbiamo fatto davvero un'ottima partita, abbiamo fatto bene quando c'era da difendere e siamo stati aggressivi quando c'era da essere aggressivi", ha aggiunto il capitano partenopeo Giovanni Di Lorenzo.