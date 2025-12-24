Milan, Chukwueze: "Non mi è stato concesso tempo, magari tornerò in Serie A"

Dopo due anni in Italia, nell'ultima sessione di mercato Chukwueze ha lasciato la Serie A per andare a giocare in Premier League a causa del poco spazio trovato nel suo biennio in rossonero: "Penso che in Italia non mi sia stato concesso tempo e credo di non aver avuto le opportunità che avrei voluto. Succede nel calcio, devo continuare a lavorare. Magari ritornerò in Serie A, per il momento sono concentrato sul Fulham, qui ho ritrovato fiducia". E sulle differenze tra la Serie A e la Premier League, aggiunge: “Per me non ce ne sono, ogni campionato ha il suo stile di gioco".