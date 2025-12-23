Milan, Bierhoff promuove Fullkrug: "Bravo tecnicamente e non molla mai, è un leader"

Bierhoff, poi, si è anche concentrato sui punti deboli di Fullkrug e sulla sua presenza all'interno dello spogliatoio: "Non è veloce e non gli va chiesto di attaccare la profondità o di condurre il contropiede. Non ha paura di alzare la voce quando c'è bisogno. È uno di carattere e di esperienza, uno che i compagni ascoltano. Insomma, un leader". Nonostante gli ultimi anni difficili con la maglia del West Ham a causa di alcuni infortuni, nel 2022 Fullkrug è entrato nel giro della nazionale tedesca, sfiorando di poco l'incontro con l'ex attaccante del Milan (all'epoca team manager), che però lo conosce di persona: "Dal 2015 ho supervisionato tutte le nazionali tedesche e lui era uno dei talenti della nostra Under 21: non ha fatto subito la carriera e il percorso che ci aspettavamo, ma le potenzialità le aveva e alla fine sono venute fuori".