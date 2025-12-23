Milan, Bierhoff promuove Fullkrug: "Bravo tecnicamente e non molla mai, è un leader"

L'ex attaccante rossonero alla Gazzetta: "Allegri allenatore di grande esperienza"di Martino Cozzi
Oliver Bierhoff promuove l'acquisto di Niclas Fullkrug. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan, protagonista della vittoria dello scudetto del 1998/1999, ha parlato dell'arrivo in rossonero del centravanti tedesco: "È una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento". E sui punti forti dell'ex West Ham, risponde così: "La bravura nelle sponde e la presenza in area di rigore. Quando viene cercato con cross dalle fasce, di testa ne prende molte perché ha tempismo e sa anticipare il diretto marcatore. Tecnicamente è bravo e non molla mai".
Bierhoff, poi, si è anche concentrato sui punti deboli di Fullkrug e sulla sua presenza all'interno dello spogliatoio: "Non è veloce e non gli va chiesto di attaccare la profondità o di condurre il contropiede. Non ha paura di alzare la voce quando c'è bisogno. È uno di carattere e di esperienza, uno che i compagni ascoltano. Insomma, un leader". Nonostante gli ultimi anni difficili con la maglia del West Ham a causa di alcuni infortuni, nel 2022 Fullkrug è entrato nel giro della nazionale tedesca, sfiorando di poco l'incontro con l'ex attaccante del Milan (all'epoca team manager), che però lo conosce di persona: "Dal 2015 ho supervisionato tutte le nazionali tedesche e lui era uno dei talenti della nostra Under 21: non ha fatto subito la carriera e il percorso che ci aspettavamo, ma le potenzialità le aveva e alla fine sono venute fuori".
Infine anche un passaggio sull'aiuto che può dare al Milan, anche in ottica corsa Champions: "Lo spero perché continuo a tifare per la mia ex squadra: al Milan sono rimasto legato e seguo quello che succede in Italia. La Serie A è molto equilibrata e questo è positivo perché deve tornare a essere il secondo campionato più importante d'Europa dopo la Premier League. Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l'ha trovata". E infine una battuta su Allegri: "È un allenatore di grande esperienza che sa mettere bene la squadra in campo e che ha vinto tantissimo. Mi aspettavo che avrebbe dato una scossa e che avrebbe riportato la giusta mentalità".