Rio Ferdinand in sedia a rotelle: il drammatico racconto del dolore post-carriera

Rio Ferdinand confessa il dramma del dolore cronico dopo il calcio: "Finisco in sedia a rotelle o in ospedale per giorni". Il racconto dell'ex difensore.

10 Feb 2026 - 14:00
© italyphotopress

© italyphotopress

Il logorio fisico di una carriera trascorsa ai massimi livelli ha presentato un conto salatissimo a Rio Ferdinand che, a 47 anni, si ritrova a dover affrontare le pesanti conseguenze degli infortuni passati. L'ex difensore ha confessato a Men’s Health UK che i problemi alla schiena lo costringono ancora oggi a improvvisi ricoveri ospedalieri e a un utilizzo temporaneo della sedia a rotelle.

"Ho avuto problemi alla schiena per molto tempo. Per sei anni ho preso pillole e fatto iniezioni pur di giocare", ha rivelato Ferdinand, spiegando come quegli sforzi abbiano compromesso la sua salute a lungo termine. Il dolore si manifesta in modo violento e imprevedibile: "Ho dei momenti terribili in cui devo stare in ospedale per un paio di giorni o su una sedia a rotelle. È pazzesco, ma arriva dal nulla".

Nonostante il trasferimento a Dubai e l'adozione di nuove tecniche per preservare il proprio corpo, l'ex calciatore deve convivere con questa mobilità ridotta intermittente, una realtà drastica che scaturisce direttamente dai traumi subiti sul campo.

