ALTERNATIVE ROSSONERE

Il Milan vola anche senza Pulisic e Leao, la coppia "titolare" in campo solo 3 volte dall'inizio

Allegri aveva in testa una squadra con il portoghese e lo statunitense compagni d'attacco ma gli infortuni gli hanno cambiato i piani

di Andrea Cocchi
07 Feb 2026 - 11:05
videovideo

Il Milan della stagione 2025/26 è capace di sovvertire qualsiasi logica. Vince anche senza la coppia d'attacco titolare, Pulisic-Leao, battezzata da Allegri nel ritiro estivo. Conquista i tre punti in partite come quella di Como, dove il misticismo supera qualunque concetto di pragmatismo esasperato. Sa vincere anche convincendo, vedi Udine o Bologna e, pur mantenendo certi principi di reattività, regala sprazzi e giocate che non ti aspetti. Max ha avuto a disposizione i terminali designati del suo 3-5-2 soltanto in tre occasioni dal primo minuto: nel derby, con il Genoa e con il Lecce. Per il resto ha dovuto fare di necessità virtù, con Nkunku e Loftus-Cheek adattati in ruoli non proprio nelle loro corde, o affidandosi a Fullkrug, l'unica punta pura in rosa, arrivata nel mercato di gennaio.

La coppia Pulisic-Leao si sfalda da subito, con l'infortunio in agosto del portoghese in Coppa Italia contro il Bari. Poi tocca allo statunitense fermarsi dopo l'impegno con la sua Nazionale. Alla fine, tra la pubalgia di Rafa e la borsite di Christian, le occasioni per farsi vedere, insieme o con altri partner d'attacco, non sono state moltissime. Eppure i numeri fanno impressione: Pulisic ha segnato 8 gol e Leao 7 nell'attuale stagione in Serie A. Inutile pensare a cosa sarebbe successo se avessero potuto giocare di più uno di fianco all'altro, nel calcio e nella vita non esistono controprove. 

Resta però il fatto che le armi a disposizione di Max siano notevoli e spiazzanti per gli avversari. Il suo calcio è soprattutto reattivo, e si sa. La preparazione della singola partita, però, è sempre accurata e lo dimostra la gara di Bologna, quando il movimento di Nkunku e Loftus-Cheek, i cambi di posizione in mezzo al campo e le incursioni offensive di Pavlovic hanno mandato in tilt il pressing individuale dei padroni di casa. Il calcio sarà anche semplice ma a volte, per vincere le partite anche senza l'apporto di certi titolari, avere un piano gara ben studiato può aiutare

Leggi anche

"Sono io il vostro Mateta!": Nkunku da esubero a leader dell'attacco di Allegri

milan
pulisic
leao

Ultimi video

01:30
Benzema, tris per Inzaghi

Benzema, tris per Inzaghi

00:26
Bologna-Lazio: mercoledì 11 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Bologna-Lazio: mercoledì 11 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:23
Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Napoli-Como: martedì 10 febbraio alle 21.00 su Italia 1

01:55
Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

Napoli, rincorsa scudetto: perché sì e perché no

00:45
MCH TRIPLETTA BENZEMA AL HILAL MCH

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

01:46
Juve fuori dalla Coppa

Juve fuori dalla Coppa

01:18
La delusione di Spalletti

La delusione di Spalletti

02:10
Festa grande per la "Dea"

Festa grande per la "Dea"

01:44
Inter, testa al Sassuolo

Inter, testa al Sassuolo

02:02
Hojlund, suona la sveglia

Hojlund, suona la sveglia

01:54
Inter, Cocchi e Kamate

Inter, Cocchi e Kamate

01:46
Inter, Cocchi e Kamate

Inter, Cocchi e Kamate

01:53
Totti-Roma, ci risiamo

Totti-Roma, ci risiamo

01:51
Maldini, un futuro da 9

Maldini, un futuro da 9

01:50
Fiorentina, ecco Paratici

Fiorentina, ecco Paratici

01:30
Benzema, tris per Inzaghi

Benzema, tris per Inzaghi

I più visti di Milan

Allegri, ‘record’ e… rabbia: il tecnico furioso dopo lo 0-3 di Rabiot

Un grigio che vira al nero e loghi fluo: la terza maglia Milan 26/27 è già qui

Milan-Inter, calendari a confronto in vista del derby: un dato fa sorridere Allegri

Allegri concede tre giorni di vacanza: il riposo può essere l'arma in più nella corsa scudetto

DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Perez e Laporta
12:32
Il Real resta solo: anche il Barcellona esce dalla Superlega
12:12
Nico Paz e Wesley tra le Future Stars di EA Sports FC 26
12:04
Da 6,1 a 1,6 gol a stagione: il "buio" del Real Madrid senza Cristiano Ronaldo
Pierangelo Belli
11:08
Lutto nel Milan: addio a Pierangelo Belli, portiere pluricampione dell'era Rocco
10:57
Napoli, guarda Lucca: subito in gol con il Nottingham Forest