Il Milan vola anche senza Pulisic e Leao, la coppia "titolare" in campo solo 3 volte dall'inizio

Resta però il fatto che le armi a disposizione di Max siano notevoli e spiazzanti per gli avversari. Il suo calcio è soprattutto reattivo, e si sa. La preparazione della singola partita, però, è sempre accurata e lo dimostra la gara di Bologna, quando il movimento di Nkunku e Loftus-Cheek, i cambi di posizione in mezzo al campo e le incursioni offensive di Pavlovic hanno mandato in tilt il pressing individuale dei padroni di casa. Il calcio sarà anche semplice ma a volte, per vincere le partite anche senza l'apporto di certi titolari, avere un piano gara ben studiato può aiutare.