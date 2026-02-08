Il Milan vola grazie ai nuovi arrivi: resta solo da lanciare Jashari

Rimanendo ai giorni nostri, non si può non notare come l'allenatore rossonero sia riuscito a ottenere il massimo dalla sua rosa, utilizzando tutti gli elementi a disposizione, vuoi per le emergenze o per scelta tecnica. A parte il portiere (se sta bene Mike, Santo subito, Maignan rimane fisso al suo posto), il terzetto difensivo ha potuto contare su un'alternativa più che valida come De Winter, così come Athekame ha dimostrato di essere un sostituto credibilissimo di Saelemaekers. A sinistra il lancio di Bartesaghi è una delle intuizioni migliori di Max, che si è reso conto che il giovane prodotto delle giovanili avrebbe dato molte più garanzie del nuovo arrivo Estupinian. A centrocampo, l'accoppiata Modric-Rabiot è stata la vera grande mossa del mercato estivo, valorizzata al massimo dall'allenatore, che ha utilizzato Fofana come terzo elemento centrale in mezzo al campo con un'alternativa di livello come Ricci. Soltanto Jashari, anche per le poche occasioni avute finora, non ha dato il contributo che ci si sarebbe aspettato da uno dei nuovi arrivi più attesi in estate. A centrocampo c'è anche la possibilità di utilizzare Loftus-Cheek, quando si vuole dare un'impronta più offensiva, che comunque resta una valida alternativa in attacco come supporto alla punta centrale. Ruolo, questo, che è stato coperto solo di recente con l'arrivo di Fullkrug, ma che il Milan ha saputo gestire utilizzando attaccanti di movimento, come Leao, Pulisic e Nkunku.