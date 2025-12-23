Milan, Fullkrug sceglie la 9 e attende il West Ham: manca il nulla osta per allenarsi in rossonero

Prima su tutte la scelta del numero di maglia, quella 9 che ha fatto la storia in rossonero ma che ha un peso specifico non di poco conto. La maglia che fu di Van Basten e Weah, ereditata da Pippo Inzaghi che è stato l'ultimo bomber vero a indossarla (con Giroud che l'ha saputa vestire con stile e segnare gol decisivi). Ma anche di attaccanti che ne hanno subito la maledizione, leggasi Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuain, Piatek, Mandzukic e per ultimo Jovic. Il tedesco sarà chiamato a sfatare il tabù, ma dovrà attendere.