Ricci e Jashari a scuola da Modric: il Milan ragiona su un futuro senza Luka

C'è un Milan con Luka Modric e un Milan senza Luka Modric. La distanza è ampia, questo è evidente, e dietro al fenomenale croato, in fondo, non c'è un giocatore realmente pronto a sostituirlo. Non proprio un deserto, sia chiaro, ma nemmeno abbondanza. Il punto è questo: Modric deciderà il proprio futuro solo a fine stagione. Potrebbe decidere di concedersi un altro anno in rossonero, tornare a Zagabria a chiudere la sua carriera dov'è cominciata oppure chissà, ragionare perfino su un addio. E allora vale la pena pensare a un regista da individuare per guidare la squadra di Allegri domani. I nomi sono due, almeno tra quelli già presenti in rosa, ed entrambi hanno sfruttato la stagione al fianco di Luka per provare a rubarne i segreti. C'è Ricci, dislocato nel ruolo di mezzala proprio per non togliere spazio all'ex Real ma con un passato recente al centro della scena, e c'è Jashari, giocatore su cui si è investito moltissimo la scorsa estate e che, dopo un anno di ambientamento, potrebbe finalmente esplodere.