MILAN

Ricci e Jashari a scuola da Modric: il Milan ragiona su un futuro senza Luka

Il croato scioglierà i dubbi sul prolungamento del contratto solo a fine stagione. Ma i rossoneri sono coperti lo stesso?

09 Feb 2026 - 10:49
C'è un Milan con Luka Modric e un Milan senza Luka Modric. La distanza è ampia, questo è evidente, e dietro al fenomenale croato, in fondo, non c'è un giocatore realmente pronto a sostituirlo. Non proprio un deserto, sia chiaro, ma nemmeno abbondanza. Il punto è questo: Modric deciderà il proprio futuro solo a fine stagione. Potrebbe decidere di concedersi un altro anno in rossonero, tornare a Zagabria a chiudere la sua carriera dov'è cominciata oppure chissà, ragionare perfino su un addio. E allora vale la pena pensare a un regista da individuare per guidare la squadra di Allegri domani. I nomi sono due, almeno tra quelli già presenti in rosa, ed entrambi hanno sfruttato la stagione al fianco di Luka per provare a rubarne i segreti. C'è Ricci, dislocato nel ruolo di mezzala proprio per non togliere spazio all'ex Real ma con un passato recente al centro della scena, e c'è Jashari, giocatore su cui si è investito moltissimo la scorsa estate e che, dopo un anno di ambientamento, potrebbe finalmente esplodere. 

La terza via al momento è meno definita e definibile. Si potrebbe cercare sul mercato un altro regista di esperienza, ma individuare il giocatore giusto, possibilmente integro fisicamente come Modric, non è così semplice. E allora è chiaro che Tare e Allegri proveranno in tutti i modi a convincere Luka a rimanere un anno ancora pur sapendo che la sua decisione dipende da diversi fattori, compreso quello familiare. Dopo di che bisognerà pensare anche al resto della rosa, a come rinforzare un attacco che continua ad aver bisogno di un centravanti (su Fullkrug si deciderà a fine campionato) e al centrale difensivo da aggiungere a Tomori, Gabbia e Pavlovic. Non saranno necessari stravolgimenti, come nelle ultime stagioni, ma bisognerà ritoccare senza sbagliare le scelte. Il grande investimento sarà fatto in questi due ruoli. Sperando di poter ripartire da questa buona base e dalla regia di Luka Modric. 

