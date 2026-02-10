Sala: "Per San Siro momento di gloria ma stadio non è adeguato ai tempi"

Lo stadio di San Siro ha ospitato la cerimonia di inaugurazione olimpica, uno degli ultimi grandi eventi prima della demolizione dopo la vendita a Inter e Milan. Ma per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, non c'è nessun rimpianto, "Non è uno stadio adeguato ai tempi, questa è la realtà, ma è stato un momento giustamente di gloria per un impianto che ha dato tanto a Milano - ha spiegato a margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe -. Quindi no, non credo che ci sia nessuna possibilità di ripensare a nulla".