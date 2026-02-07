Rafael Leao torna alle origini: visita a sorpresa all'Amora FC, il club dove ha iniziato

Il "buon figlio" è tornato a casa, come celebrato dai canali social della società, che hanno immortalato l'attaccante rossonero mentre sorregge orgoglioso la maglia numero 10 personalizzata. Prima della consacrazione allo Sporting e del salto nel calcio che conta, i primi tocchi di Rafa sono stati proprio su quei campi di periferia: un gesto di pura gratitudine che dimostra come, anche nel 2026 e all'apice della carriera, la stella rossonera non abbia perso il legame con le proprie radici.