Rafael Leao torna alle origini: visita a sorpresa all'Amora FC, il club dove ha iniziato

Rafael Leao non dimentica il passato: l'attaccante del Milan visita l'Amora FC, il club della sua infanzia

07 Feb 2026 - 11:17
Un ritorno romantico alle origini per Rafael Leao, che ha approfittato di un momento di pausa del campionato (il Milan tornerà in campo solo venerdì visto che il match di questa giornata contro il Como è stato rinviato per l'indisponibilità di San Siro) per riabbracciare l'Amora FC, il club della Liga 3 portoghese dove ebbe inizio la sua carriera.

Il "buon figlio" è tornato a casa, come celebrato dai canali social della società, che hanno immortalato l'attaccante rossonero mentre sorregge orgoglioso la maglia numero 10 personalizzata. Prima della consacrazione allo Sporting e del salto nel calcio che conta, i primi tocchi di Rafa sono stati proprio su quei campi di periferia: un gesto di pura gratitudine che dimostra come, anche nel 2026 e all'apice della carriera, la stella rossonera non abbia perso il legame con le proprie radici.

