IL CASO

Milan, tifosi furiosi con Rabiot e Maignan: "Mancanza di rispetto"

I due francesi torneranno dalle vacanze ad appena una settimana dall’inizio del campionato e in un’estate così delicata i tifosi non ci stanno, nel mirino soprattutto il capitano: "Fascia a Modric"

10 Ago 2026 - 18:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Il Milan? Torneremo spero il più tardi possibile, poi parleremo con il mister e con Maignan". Col senno di poi, la frase pronunciata ridendo da Rabiot lo scorso 18 luglio a Mondiale finito si è rivelata tutt'altro che una battuta: i due francesi, che erano attesi a Milanello mercoledì 12 alla ripresa degli allenamenti dopo la tournée estiva, hanno chiesto e ottenuto dalla società il permesso di prolungare le vacanze fino al 16 agosto e torneranno, ultimi in Europa, ad appena una settimana dall’inizio del campionato (il giorno successivo all'ultima amichevole pre-campionato a Breslavia contro il Manchester United). 

Una scelta che ha fatto molto rumore, specie nel contesto di un'estate complessa e segnata da una profonda ristrutturazione, perché c'è un allenatore nuovo da conoscere e una squadra da guidare alla ricerca di un riscatto sportivo che manca da troppo tempo e soprattutto perché la stragrande maggioranza dei calciatori di Spagna, Argentina, Inghilterra e Francia è già tornata e altri lo faranno nei prossimi giorni. Una situazione spiacevole e dal forte impatto mediatico, soprattutto in un momento in cui le figure di maggior carisma ed esperienza dovrebbero garantire un contributo extra anziché prolungare le ferie e una situazione che ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri. 

Sui social la reazione della tifoseria è stata durissima, nel mirino soprattutto Maignan, la cui la fascia da capitano era già stata messa in discussione dal popolo rossonero dopo la mancata presenza ai funerali di Franco Baresi: "Essere Capitano significa esserci soprattutto quando bisogna ripartire", uno dei commenti di maggiore successo, mentre altri vorrebbero togliere i gradi di capitano al portiere per darli a Luka Modric.

Al di là dell'aspetto simbolico, dell'impegno da dimostrare e delle singole sedute di allenamento saltate, la vicenda apre però anche lo spazio a interrogativi più profondi: dietro l'atteggiamento di Maignan e Rabiot si nasconde qualche malumore strisciante? Il classico mal di pancia di mercato? La logica suggerisce che un calciatore motivato, desideroso di riscattare un'annata negativa e felice del proprio ambiente, tenda ad anticipare il rientro invece di posticiparlo...

I tifosi temono che dietro il prolungamento delle ferie si nasconda la voglia di cambiare aria, d'altronde Allegri accoglierebbe Rabiot a braccia aperte anche a Napoli e la Juventus è alla caccia di un portiere, ma va detto che nessuno dei due ha finora mai chiesto la cessione al club, che li considera due pilastri del presente e del futuro del Milan. Maignan ha firmato lo scorso gennaio un rinnovo fino al 2031 che lo lega a doppio filo al club, mentre il contratto di Rabiot scadrà nel 2028. Domenica i due francesi torneranno e la prima sfida sarà quella di riconquistare i tifosi, non resta che attendere di verificare con quale spirito varcheranno i cancelli di Milanello.

Leggi anche

Milan, incontro Cardinale-Amorim: l'incognita Leao cambia il mercato. Vacanze più lunghe per Maignan e Rabiot

Amorim, arriva la settimana dei tagli: in 14 sotto osservazione e col futuro in bilico

1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

maignan
milan
rabiot
tifosi

Ultimi video

01:58
Nazionale senza tregua

Nazionale senza tregua

00:22
Inter Coppa Italia 2026

Torna la Coppa Italia: i trentaduesimi di finale dal 14 agosto su Mediaset

01:01
MCH DIOMANDE REAL MADRID 10/8 MCH

Yan "mister 140 milioni" Diomandé: le prime immagini al Real

01:36
DICH DIANA BIANCHEDI MEDICO PER SITO 10/8 DICH

L'ipotesi Nazionale e non solo: la Diana Bianchedi, medico, che in pochi conoscono…

01:45
Marrucci: "Ecco i giocatori rientrati dai Mondiali. Chi giocherà alla prima di Serie A e chi andrà via"

Marrucci: "Ecco i giocatori rientrati dai Mondiali. Chi giocherà alla prima di Serie A e chi andrà via"

03:26
Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

02:39
Serie A, si riparte

Serie A, si riparte

02:05
Il "vecchio" e il giovane

Il "vecchio" e il giovane

01:22
Atalanta in crescita

Atalanta in crescita

02:05
Azzurro = polemiche

Azzurro = polemiche

02:07
Gli strappi di Big Rom

Gli strappi di Big Rom

02:03
Juve, cantiere aperto

Juve, cantiere aperto

02:14
Inter, primo bilancio

Inter, primo bilancio

00:23
CLIP OMAGGIO ARGENTINOS-RACING A MESSI PER SITO 10/8 SRV

L'omaggio di Argentinos-Racing a Messi

00:50
MCH ARGENTINA OMAGGIO JORGE MESSI MCH

Tigre e River Plate rendono omaggio a Jorge Messi

01:58
Nazionale senza tregua

Nazionale senza tregua

I più visti di Milan

HL CHELSEA - MILAN GIACARTA SRV

Milan-Chelsea: guarda gli highlights

Chelsea-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: Amorim sceglie Leao dal primo minuto

Il Milan presenta la terza maglia 26/27: Modric in posa, il debutto col Chelsea FOTO

Amorim: "Sapevamo di poter soffrire così. Mercato? In settimana prenderemo decisioni"

Il funerale di Baresi poi il "ritardo", tifosi Milan furiosi con Maignan: "Modric capitano"

Amorim non si nasconde: "Puntiamo allo scudetto. La prossima settimana dovrò prendere decisioni importanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:11
Dopo 3 anni di guerra il calcio torna a Gaza e in Palestina, a settembre il via
20:43
Djimsiti saluta Bergamo e l'Atalanta: "Una casa che mi porto dentro"
20:20
Coppa Italia, il caldo rende impraticabile lo Zini: Cremonese-Sampdoria a Chiavari
17:59
Amichevole di beneficenza ex di Livorno e Bari in nome di Igor Protti
16:23
Palermo, Pippo Inzaghi: "La Juve se la giocherà con l'Inter per il titolo"