Milan, tifosi furiosi con Rabiot e Maignan: "Mancanza di rispetto"

Una scelta che ha fatto molto rumore, specie nel contesto di un'estate complessa e segnata da una profonda ristrutturazione, perché c'è un allenatore nuovo da conoscere e una squadra da guidare alla ricerca di un riscatto sportivo che manca da troppo tempo e soprattutto perché la stragrande maggioranza dei calciatori di Spagna, Argentina, Inghilterra e Francia è già tornata e altri lo faranno nei prossimi giorni. Una situazione spiacevole e dal forte impatto mediatico, soprattutto in un momento in cui le figure di maggior carisma ed esperienza dovrebbero garantire un contributo extra anziché prolungare le ferie e una situazione che ha mandato su tutte le furie i tifosi rossoneri.