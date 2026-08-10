Palermo, Pippo Inzaghi: "La Juve se la giocherà con l'Inter per il titolo"

10 Ago 2026 - 16:23
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Vigilia di amichevole per il Palermo, che domani, nel corso della tournée australiana affronterà la Juventus, nella sfida che si giocherà all'HBF Park di Perth, con calcio di inizio fissato alle ore 12:00 italiane. Ottimo test match per la formazione rosanero guidata dal tecnico Filippo Inzaghi che, davanti alle telecamere di Sky Sport, ha parlato dell'avversario: "La Juve sarà tra le protagoniste della prossima Serie A, l'altra sera, oltre alla partita, ho visto i cambi che ha: ha una rosa profonda, un grande allenatore, ed è stato molto importante l'arrivo di Carnevali in dirigenza. Io credo se la giocherà cn l'Inter fino alla fine per lo scudetto, anche se tra le big voglio annoverare anche formazioni come Napoli e Como. Sarà un torneo avvincente, ma ripeto che io vedo la Juve protagonista". 

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