Amorim non si nasconde: "Puntiamo allo scudetto. La prossima settimana dovrò prendere decisioni importanti"

Gabbia e compagni hanno cambiato totalmente il loro modo di giocare rispetto all'era Allegri: i nuovi dettami vanno assorbiti al più presto e Amorim si aspetta passi avanti importanti già con il Chelsea, amichevole in programma sabato 8 (alle ore 14), "Mi aspetto di fare bene sulle palle inattive - ha proseguito l'allenatore lusitano -. Proveremo anche alcune situazioni e valuteremo diversi giocatori tra cui Comotto e Diawara. Dobbiamo migliorare con il pallone e crescere soprattutto nell'uno contro uno perché, se vogliamo pressare alti, dobbiamo essere davvero forti nei duelli individuali. Con i Blues voglio vedere cose nuove dalla squadra e prepararla nel modo migliore per arrivare pronta alla gara contro il Torino. Con i granata saremo una squadra diversa e giocheremo con uno stile preciso. Sicuramente però non ancora perfetti".