MILAN

Amorim non si nasconde: "Puntiamo allo scudetto. La prossima settimana dovrò prendere decisioni importanti"

Il tecnico portoghese promette: "Non c'è tempo, ma col Torino avremo uno stile preciso di gioco"

07 Ago 2026 - 14:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ruben Amorim non si nasconde. In attesa del ritorno degli ultimi big dalle vacanze, il tecnico portoghese alza l'asticella: "Siamo il Milan, non possiamo venire a parlare e dire che non puntiamo allo scudetto - le parole in conferenza da Giacarta -. Sarà difficile certo, visto che il lavoro da fare è molto, ma quando sei in un club del livello del Milan, devi puntare al titolo. Quindi proveremo a farlo, sapendo che andare in Champions League è fondamentale per il nostro club. Anche in Europa League possiamo fare qualcosa di importante".

Gabbia e compagni hanno cambiato totalmente il loro modo di giocare rispetto all'era Allegri: i nuovi dettami vanno assorbiti al più presto e Amorim si aspetta passi avanti importanti già con il Chelsea, amichevole in programma sabato 8 (alle ore 14), "Mi aspetto di fare bene sulle palle inattive - ha proseguito l'allenatore lusitano -. Proveremo anche alcune situazioni e valuteremo diversi giocatori tra cui Comotto e Diawara. Dobbiamo migliorare con il pallone e crescere soprattutto nell'uno contro uno perché, se vogliamo pressare alti, dobbiamo essere davvero forti nei duelli individuali. Con i Blues voglio vedere cose nuove dalla squadra e prepararla nel modo migliore per arrivare pronta alla gara contro il Torino. Con i granata saremo una squadra diversa e giocheremo con uno stile preciso. Sicuramente però non ancora perfetti".

Leggi anche

Milan, no al Galatasaray per Leao: prima offerta rifiutata, attesa per il rilancio. E il messaggio di Amorim è chiaro

L'ultima battuta fa chiaramente riferimento al mercato: "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni. Il gruppo è numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste".

milan
ruben amorim
chelsea

Ultimi video

01:36
Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

02:23
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

02:09
Piccole star in serie A

Piccole star in serie A

01:45
Napoli, guarda che Lucca

Napoli, guarda che Lucca

02:30
Mastantuono fa impazzire

Mastantuono fa impazzire

01:30
Nkunku torna al gol

Nkunku torna al gol

01:34
Amorim non si nasconde

Amorim non si nasconde

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

02:09
Zhegrova, anno zero

Zhegrova, anno zero

02:06
Dimarco, gioiello Inter

Dimarco, gioiello Inter

02:44
Domani c'è Juventus-Inter

Domani c'è Juventus-Inter

00:59
DICH CHIVU SU JUVENTUS VIGILIA 07/08 SRV

Chivu: "Juve? Siamo la squadra da battere! Io e Spalletti preoccupati perché…"

01:30
VOX TIFOSI VIOLA SU MASTANTUONO DICH

Tifosi viola in estasi per Mastantuono

01:33
MCH SALAH IL DELIRIO CONTINUA MCH

Salah, l’accoglienza a Trebisonda è folle quasi come il suo stipendio…

01:36
Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

Accomando: "Ecco lo staff di Mancini in Nazionale. E vi dico il ruolo di Zola e Ranieri"

I più visti di Milan

Migliaia di tifosi ai funerali di Franco Baresi: tanta commozione, gli ex compagni portano la bara. Presenti i big del calcio italiano

L'ultimo saluto a Baresi: compagni, amici, tifosi ai funerali della leggenda rossonera

RULLO/13 HL MILAN-INTER 5/8 SRV

Milan-Inter 1-1: gli highlights del derby di Perth

Milan-Inter, a Perth il primo derby della stagione: Amorim lancia Cissè, Chivu con Pio-Iddrissou LIVE

DICH EVANI RICORDO BARESI DICH

Evani ricorda Baresi: "È come se avessi perso un fratello"

Esordio Ramos, esame Diouf, poi Leao e i registi: cinque spunti che può darci Milan-Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:07
Maradona, parla il massaggiatore: "Non mangiava più, ma nessuno interveniva"
15:05
Cambiaso: "Juve-Inter sempre affascinante, ci sarà agonismo"
15:01
Spalletti torna sul caso Bastoni: "Non abbiamo creato grossi strascichi"
14:22
Roma, Cristante: "Lo scudetto un sogno. Dybala? Il diverbio non era tra me e lui"
14:18
Juve, Kalulu torna sul caso Bastoni in Inter-Juve: "Un'ingiustizia ma... "