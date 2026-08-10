Uefa, Concacaf e Afc starebbero pensando a organizzazione tornei alternativi

Non solo la lettera aperta congiunta rivolta alla Fifa e a Gianni Infantino, sempre più nell'occhio del ciclone dopo il fallimento del progetto Football Forward Enterprise che avrebbe permesso ai privati di acquisire quote del Mondiale. Le tre confederazioni calcistiche di Europa (Uefa), Asia (Afc) e centro America (Concacaf), secondo quanto riporta la stampa inglese, dalla 'Bbc' al 'The Guardian', avrebbero avviato tra loro discussioni preliminari sull'organizzazione di nuove competizioni alternative in seguito alle ripetute minacce dell'Uefa di boicottare i prossimi eventi Fifa. Il primo terreno di scontro potrebbe diventare il Mondiale femminile Under 20 in programma il mese prossimo.