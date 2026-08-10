Milan, summit tra Cardinale e Amorim: incognita Leao. Vacanze più lunghe per Maignan e Rabiot

Infine, domenica, dopo l'amichevole contro il Manchester United, sarà il momento del rientro in gruppo di Mike Maignan e Adrien Rabiot. Per loro, ferie prolungate rispetto a compagni di nazionali come Mbappé, Akliouche o Thruam, già al lavoro con i rispettivi club. I due leader saranno a disposizione di Amorim solo una settimana prima dell'esordio in Serie A con il Torino. In ogni caso, né Cardinale né Amorim hanno dubbi: i due francesi sono considerati pilastri del presente e del futuro del Milan.