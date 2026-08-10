Napoli, tegola Marianucci: lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro

10 Ago 2026 - 15:24
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Brutte notizie per il Napoli sulle condizioni di Luca Marianucci: "In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell'amichevole contro il Celta Vigo, Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro", si legge nella nota del club azzurro. Il difensore classe 2004 è stato costretto a uscire nel finale dell'amichevole contro gli spagnoli. Si prevede uno stop di un paio di mesi.

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