"Il titolo di capocannoniere d'Europa torna al Bayern Monaco, grazie al record di Harry Kane: per la stagione 2025/26, la Scarpa d'Oro, premio assegnato al miglior marcatore del continente, andrà per la seconda volta all'eccezionale attaccante bavarese. Kane entra così a far parte di una ristretta cerchia di giocatori che hanno vinto la Scarpa d'Oro due volte: solo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ci sono riusciti più spesso. Il trofeo verrà consegnato il 19 agosto al Museo del Bayern Monaco. Il capitano dell'Inghilterra ha segnato un totale di 36 gol in un'altra stagione straordinaria, lo stesso numero che gli è valso il premio due anni fa. Kane è inoltre considerato uno dei principali candidati al Pallone d'Oro FIFA di quest'anno.



Nella scorsa stagione Kane ha segnato 73 gol in 65 partite ufficiali tra club e nazionale, fornendo anche otto assist. Si tratta del secondo miglior risultato in termini di gol in una singola stagione nel XXI secolo, superato solo da Messi nella stagione 2011/12. I suoi gol sono stati determinanti per la vittoria del Bayern Monaco in Bundesliga, della Supercoppa Franz Beckenbauer e della Coppa di Germania (DFB-Pokal), dove ha realizzato una tripletta nella finale di Berlino ed è stato il capocannoniere della competizione. Kane è diventato anche capocannoniere della Bundesliga per la terza stagione consecutiva. Nella Champions League 2025/26 è stato il secondo miglior marcatore della stagione. Inoltre, Kane è il giocatore più veloce di sempre a raggiungere quota 100 gol con una maglia in uno dei cinque principali campionati europei.



Harry Kane è il terzo giocatore del Bayern Monaco a ricevere questo prestigioso premio, dopo Gerd Müller (vincitore della Scarpa d'Oro nel 1970 e nel 1972) e Robert Lewandowski (2021 e 2022). Kane lo ha quindi vinto due volte. Il premio è stato assegnato dalla rivista sportiva francese "L'Équipe" dal 1968 al 1991. Dal 1997, l'associazione European Sports Media (ESM), sotto la guida di "kicker", lo assegna. Quest'anno, l'FC Bayern, la Bundesliga e "kicker" organizzano nuovamente l'evento congiuntamente presso il Museo dell'FC Bayern all'interno dell'Allianz Arena. Oltre a Gerd Müller e Robert Lewandowski, altri giocatori eccezionali che hanno vinto il trofeo includono Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Thierry Henry, Marco van Basten, Hristo Stoichkov ed Eusébio. Anche gli ex giocatori del Bayern Monaco Roy Makaay e Luca Toni figurano in questa lista prestigiosa, rispettivamente come giocatori del Deportivo La Coruña e della Fiorentina".