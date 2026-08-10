MANOVRE BIANCONERE

Juventus, contatti col Psg per il prestito di Suzuki. I parigini mettono gli occhi su David

L'attaccante canadese potrebbe finire in Francia da Campos, il dirigente che lo portò al Lilla, per sbloccare l'accordo legato al portiere giapponese per un anno a Torino 

10 Ago 2026 - 08:32
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Zion Suzuki piano A, Guglielmo Vicario in stand-by, Andrij Lunin e Anatolij Trubin sullo sfondo. Inizia a definirsi in modo chiaro il piano della Juventus per trovare il nuovo portiere, con le gerarchie suggerite da Luciano Spalletti e approvate dalla dirigenza che portano al giapponese del Parma.

Anche se per un solo anno, anche se in prestito, anche via Paris Saint-Germain. Lo scenario più probabile resta infatti questo: acquisto a titolo definitivo da parte dei parigini, con offerta da 35 milioni complessivi pronta ad essere accettata dal Parma e poi trasferimento temporaneo a Torino, fino al 2027. 

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Vanno superate le resistenze dello stesso Suzuki, non ancora convinto al 100% di firmare per un big club e poi giocare in un altro, ma la possibilità di restare in Italia e fare una sorta di apprendistato in una società come la Juventus potrebbe aiutare a convincerlo. Per il resto, molto faranno i rapporti tra Juve e Psg, ricostruiti da Carnevali e Massara grazie alla trattativa Kolo Muani, dopo le tensioni dell'era Comolli. 

I club sono in dialogo continuo e il piano per il portiere nato nel 2002 è quasi condiviso: Suzuki a Parigi per le visite mediche, la firma sul contratto e il primo approccio con i due volte campioni d'Europa, poi alla Vecchia Signora per una stagione prima di tornare pronto alla corte di Luis Enrique. Magari valorizzato dalla Juve, che dopo aver visto sfumare Alisson e Dibu Martinez potrebbe rimandare di un anno la scelta per il portiere del futuro.

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Di Gregorio continua a scendere in campo ma resta in uscita, a maggior ragione dopo la brutta prestazione contro l'Inter, mentre Perin potrebbe essere confermato come dodicesimo. Per il portiere titolare, Suzuki e poi tutti gli altri: Vicario potrebbe tornare in Italia già domani in prestito ma per il momento è un'alternativa, gli ucraini Lunin (Real Madrid) e Trubin (Benfica) restano sullo sfondo come possibilità più lontane. 

Allora va affinata l'intesa definitiva col Psg e si entra nella settimana decisiva per provare a completare l'operazione. Può aiutare anche... Jonathan David. Come spiega il Corriere dello Sport, l'uomo mercato del Psg è Luis Campos, ovvero il dirigente che acquistò l'attaccante canadese al Lilla dal Gent. In seguito all'addio di Goncalo Ramos direzione Milan, Campos pensa proprio a David (apprezzato anche in Premier League) come uomo da rilanciare per completare l'attacco

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