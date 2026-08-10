Juventus, contatti col Psg per il prestito di Suzuki. I parigini mettono gli occhi su David

Vanno superate le resistenze dello stesso Suzuki, non ancora convinto al 100% di firmare per un big club e poi giocare in un altro, ma la possibilità di restare in Italia e fare una sorta di apprendistato in una società come la Juventus potrebbe aiutare a convincerlo. Per il resto, molto faranno i rapporti tra Juve e Psg, ricostruiti da Carnevali e Massara grazie alla trattativa Kolo Muani, dopo le tensioni dell'era Comolli.