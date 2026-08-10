Juventus, contatti col Psg per il prestito di Suzuki. I parigini mettono gli occhi su David

Juve-Inter, il derby d'Italia a Perth: le foto del match
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L'attaccante canadese potrebbe finire in Francia da Campos, il dirigente che lo portò al Lilla, per sbloccare l'accordo legato al portiere giapponese per un anno a Torino
Zion Suzuki piano A, Guglielmo Vicario in stand-by, Andrij Lunin e Anatolij Trubin sullo sfondo. Inizia a definirsi in modo chiaro il piano della Juventus per trovare il nuovo portiere, con le gerarchie suggerite da Luciano Spalletti e approvate dalla dirigenza che portano al giapponese del Parma.
Anche se per un solo anno, anche se in prestito, anche via Paris Saint-Germain. Lo scenario più probabile resta infatti questo: acquisto a titolo definitivo da parte dei parigini, con offerta da 35 milioni complessivi pronta ad essere accettata dal Parma e poi trasferimento temporaneo a Torino, fino al 2027.
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Vanno superate le resistenze dello stesso Suzuki, non ancora convinto al 100% di firmare per un big club e poi giocare in un altro, ma la possibilità di restare in Italia e fare una sorta di apprendistato in una società come la Juventus potrebbe aiutare a convincerlo. Per il resto, molto faranno i rapporti tra Juve e Psg, ricostruiti da Carnevali e Massara grazie alla trattativa Kolo Muani, dopo le tensioni dell'era Comolli.
I club sono in dialogo continuo e il piano per il portiere nato nel 2002 è quasi condiviso: Suzuki a Parigi per le visite mediche, la firma sul contratto e il primo approccio con i due volte campioni d'Europa, poi alla Vecchia Signora per una stagione prima di tornare pronto alla corte di Luis Enrique. Magari valorizzato dalla Juve, che dopo aver visto sfumare Alisson e Dibu Martinez potrebbe rimandare di un anno la scelta per il portiere del futuro.
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Di Gregorio continua a scendere in campo ma resta in uscita, a maggior ragione dopo la brutta prestazione contro l'Inter, mentre Perin potrebbe essere confermato come dodicesimo. Per il portiere titolare, Suzuki e poi tutti gli altri: Vicario potrebbe tornare in Italia già domani in prestito ma per il momento è un'alternativa, gli ucraini Lunin (Real Madrid) e Trubin (Benfica) restano sullo sfondo come possibilità più lontane.
Allora va affinata l'intesa definitiva col Psg e si entra nella settimana decisiva per provare a completare l'operazione. Può aiutare anche... Jonathan David. Come spiega il Corriere dello Sport, l'uomo mercato del Psg è Luis Campos, ovvero il dirigente che acquistò l'attaccante canadese al Lilla dal Gent. In seguito all'addio di Goncalo Ramos direzione Milan, Campos pensa proprio a David (apprezzato anche in Premier League) come uomo da rilanciare per completare l'attacco.